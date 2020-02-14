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Trump, dünya liderleriyle yaptığı telefon görüşmelerini diğer yetkililerin dinlemesini istemiyor
14 dakika önce
ABD Başkanı Donald Trump, başka liderlerle yaptığı telefon görüşmelerinin Beyaz Saray’daki diğer yetkililer tarafından dinlenmesini öngören ve uzun zamandır süre gelen geleneği değiştirebileceğini söyledi.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, başka liderlerle yaptığı telefon görüşmelerinin Beyaz Saray'daki diğer yetkililer tarafından dinlenmesini öngören ve uzun zamandır süre gelen geleneği değiştirebileceğini söyledi.
Trump, basına yaptığı açıklamada, "Ben bu geleneği sonlandırabilirim." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 09:02
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