Trump, dünya liderleriyle yaptığı telefon görüşmelerini diğer yetkililerin dinlemesini istemiyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Trump, dünya liderleriyle yaptığı telefon görüşmelerini diğer yetkililerin dinlemesini istemiyor - Son Dakika Dünya

Trump, dünya liderleriyle yaptığı telefon görüşmelerini diğer yetkililerin dinlemesini istemiyor

14 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, başka liderlerle yaptığı telefon görüşmelerinin Beyaz Saray’daki diğer yetkililer tarafından dinlenmesini öngören ve uzun zamandır süre gelen geleneği değiştirebileceğini söyledi.

Trump, dünya liderleriyle yaptığı telefon görüşmelerini diğer yetkililerin dinlemesini istemiyor, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, başka liderlerle yaptığı telefon görüşmelerinin Beyaz Saray'daki diğer yetkililer tarafından dinlenmesini öngören ve uzun zamandır süre gelen geleneği değiştirebileceğini söyledi.


Trump, basına yaptığı açıklamada, "Ben bu geleneği sonlandırabilirim." dedi.

Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Beyaz Saray, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 09:02 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Irak'ta ABD askeri üssüne katyuşa füzeleriyle saldırı düzenlendi
ABD, Umman Denizi'nde ağır silah dolu İran teknesine el koyduğunu duyurdu Kim Kardashian, derin bacak dekolteli elbisesiyle göz kamaştırdı Erzurum'da aç kalan kurtlar köye indi

Son Dakika Haberleri
09:12 Kenan Doğulu, Beren Saat ile ayrıldıkları yönündeki haberleri yalanladı
08:57 Sinem Umaş " Polise hakaret" iddiasıyla davalık olmuştu...Karar verildi
08:57 Türkiye bunu konuşuyor... İhaneti neden konduramıyoruz?
08:57 Ünlülerden 'aşk' mesajı
08:02 Mucize Doktor'da Ali Vefa'nın sözleri Nazlı'yı gözyaşlarına boğdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 09:17:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trump, dünya liderleriyle yaptığı telefon görüşmelerini diğer yetkililerin dinlemesini istemiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]