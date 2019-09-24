Trump: "Dünyadaki ülkelerin karşısındaki en büyük tehlike İran'ın baskıcı rejimidir"
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ABD Başkanı Donald Trump, "Dünyadaki ülkelerin karşısındaki en büyük tehlike İran'ın baskıcı rejimidir.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 05:40 Kaynak: İHA
ABD Başkanı Donald Trump, "Dünyadaki ülkelerin karşısındaki en büyük tehlike İran'ın baskıcı rejimidir. Suriye'de ve Yemen'de savaşın sponsorluğunu yapmaktadırlar. İran'ın nükleer silahlara erişimini engellemek için ABD'yi İran'la yapılan berbat anlaşmadan çektim" dedi.
(İHA)
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