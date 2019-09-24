Son Dakika Haberleri: Trump: "Dünyadaki ülkelerin karşısındaki en büyük tehlike İran'ın baskıcı rejimidir"
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Trump: "Dünyadaki ülkelerin karşısındaki en büyük tehlike İran'ın baskıcı rejimidir"

2 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, "Dünyadaki ülkelerin karşısındaki en büyük tehlike İran'ın baskıcı rejimidir.

Trump:

ABD Başkanı Donald Trump, "Dünyadaki ülkelerin karşısındaki en büyük tehlike İran'ın baskıcı rejimidir. Suriye'de ve Yemen'de savaşın sponsorluğunu yapmaktadırlar. İran'ın nükleer silahlara erişimini engellemek için ABD'yi İran'la yapılan berbat anlaşmadan çektim" dedi.

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 05:40 Kaynak: İHA
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