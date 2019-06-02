Son Dakika Haberleri: Trump, Düşes Markle için kayıt altında söylediği 'edepsiz' yorumunu yalanladı
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Trump, Düşes Markle için kayıt altında söylediği 'edepsiz' yorumunu yalanladı

3 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İngiltere Prensi Harry ile evlenen Düşes Meghan Markle hakkında ‘edepsiz’ kelimesini kullanmadığını iddia ederek, basını yalan haber yapmakla suçladı

Trump, Düşes Markle için kayıt altında söylediği 'edepsiz' yorumunu yalanladı, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İngiltere Prensi Harry ile evlenen Düşes Meghan Markle hakkında 'edepsiz' kelimesini kullanmadığını iddia ederek, basını yalan haber yapmakla suçladı.

Twitter üzerinden yayınladığı mesajda Trump, "Meghan Markle'a hiçbir zaman 'edepsiz' demedim. Bu yalan haber yapan medyanın uydurması ve yalanları açığa çıktı! CNN, New York Times ve diğerleri özür dileyecek mi? Sanmam!" ifadelerini kullandı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 05:53 
Dünya
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