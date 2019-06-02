Trump, Düşes Markle için kayıt altında söylediği 'edepsiz' yorumunu yalanladı
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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İngiltere Prensi Harry ile evlenen Düşes Meghan Markle hakkında ‘edepsiz’ kelimesini kullanmadığını iddia ederek, basını yalan haber yapmakla suçladı
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 05:53
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İngiltere Prensi Harry ile evlenen Düşes Meghan Markle hakkında 'edepsiz' kelimesini kullanmadığını iddia ederek, basını yalan haber yapmakla suçladı.
Twitter üzerinden yayınladığı mesajda Trump, "Meghan Markle'a hiçbir zaman 'edepsiz' demedim. Bu yalan haber yapan medyanın uydurması ve yalanları açığa çıktı! CNN, New York Times ve diğerleri özür dileyecek mi? Sanmam!" ifadelerini kullandı.
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