Son Dakika Haberleri: Trump: Duvar Ödeneği Onaylanana Kadar Hükümet Kapalı Kalacak

Trump: Duvar Ödeneği Onaylanana Kadar Hükümet Kapalı Kalacak

17 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırına duvar inşa etmek için Kongre'den istediği ödenek onaylanana kadar, hükümetin "kapalı" kalmaya devam edeceğini söyledi.

Trump: Duvar Ödeneği Onaylanana Kadar Hükümet Kapalı Kalacak, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırına duvar inşa etmek için Kongre'den istediği ödenek onaylanana kadar, hükümetin "kapalı" kalmaya devam edeceğini söyledi.

Noel nedeniyle, dünyanın çeşitli yerlerindeki ABD askerleriyle bir telekonferans yapan Trump, "Hükümetin ne zaman açılacağını söyleyemem... Duvar, tel örgü, ne derlerse desinler, bunu elde edene kadar açılmayacağını söyleyebilirim.... Adı ne olursa olsun bu, ülkeye akan insanlara, uyuşturucuya karşı bir engeldir" dedi.

Trump, "Eğer duvar olmayacaksa, o zaman hükümet açılmayacak" diye ekledi.

Federal programların ödenekleri Cuma gece yarısı kesilmişti. Kesilen ödenekler, iç güvenlik bakanlığı, adalet ve tarım bakanlıkları gibi kurumları da kapsıyor.

Trump'ın seçim kampanyasında çok kullandığı "sınır duvarı"na, muhalefetteki Demokrat Parti karşı çıkıyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:49 Kaynak: DHA

Hükümet, Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'nin Suriye'den Çekilmesiyle İlgili İsrail Adalet Bakanı'ndan İtiraf: Erdoğan'ı Güçlendiriyor Bakan Turhan'dan Engelliler, Şehit Yakınları ve Gazilere Müjde: Telefon Faturalarına Yüzde 25 İndirim Yapılacak

Ziraat Bankası, Yeşilçam Temalı Reklam Filmiyle Duygulandırdı Yasak Aşk Cinayetinde Kocadan Şok Teklif: Çocuğu Size Verelim, Şikayetçi Olmayın
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 13:06:33. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trump: Duvar Ödeneği Onaylanana Kadar Hükümet Kapalı Kalacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]