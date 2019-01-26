Son Dakika Haberleri: Trump duvarda ısrarcı: 21 gün çok hızlı geçecek

Trump duvarda ısrarcı: 21 gün çok hızlı geçecek

23 dakika önce

Trump, hükümetin 35 gün kapalı kalmasına neden olan Meksika sınırına yapılacak duvara ilişkin, "21 gün çok hızlı geçecek.

Trump duvarda ısrarcı: 21 gün çok hızlı geçecek, System.String[]
Trump, hükümetin 35 gün kapalı kalmasına neden olan Meksika sınırına yapılacak duvara ilişkin, "21 gün çok hızlı geçecek. Anlaşma kolay olmayacak ama Demokratlarla pazarlık en kısa sürede başlamalı. O duvarı yapacağız" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 09:28 

Meksika, Ekonomi
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