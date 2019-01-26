Trump duvarda ısrarcı: 21 gün çok hızlı geçecek
23 dakika önce
Trump, hükümetin 35 gün kapalı kalmasına neden olan Meksika sınırına yapılacak duvara ilişkin, "21 gün çok hızlı geçecek.
Trump
, hükümetin 35 gün kapalı kalmasına neden olan Meksika
sınırına yapılacak duvara ilişkin, "21 gün çok hızlı geçecek. Anlaşma kolay olmayacak ama Demokratlarla pazarlık en kısa sürede başlamalı. O duvarı yapacağız" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 09:28
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