Son Dakika Haberleri: Trump: ecb faizi düşürürken fed oturuyor
Son Dakika Ekonomi Haber

Trump: ecb faizi düşürürken fed oturuyor

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) euronun dolar karşısındaki değerini düşürme konusunda başarılı olduğunu, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tek yaptığının ise "oturmak" olduğunu söyledi.

Trump: ecb faizi düşürürken fed oturuyor, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) euronun dolar karşısındaki değerini düşürme konusunda başarılı olduğunu, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tek yaptığının ise "oturmak" olduğunu söyledi.

ECB'nin faiz oranını 10 baz puan düşürerek yüzde eksi 0.50'ye indirmesi ve refinansman operasyon faiz oranı ile marjinal faiz oranlarını de sırasıyla yüzde 0.0 ve yüzde 0.25'te sabit tutma kararının ardından Trump, benzer bir tutumun Fed tarafından da izlenmesi gerektiğini, fakat Fed'in "oturmak" dışında başka bir şey yapmadığını belirtti.

Söz konusu ECB faiz kararı sonrası Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu değerlendirmeyi yaptı:

"Avrupa Merkez Bankası hızlı davranarak faizleri 10 baz puan indirdi. Euronun bizim çok güçlü dolarımız karşısında değer kaybını hızlandırmada başarılı oluyor ve ABD ihracatına zarar veriyorlar. Fed oturuyor, oturuyor ve oturuyor. Onlar borç almak için para alırken, biz hala faiz ödüyoruz!"

Trump'ın açıklamalarına paralel olarak, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin de Avrupa'daki "negatif oranların endişe verici" olduğunu ve "ekonomiyi iyi tutmayı zorlaştırdığı" uyarısını yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Avrupa, Fed, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:54 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arda Turan'ın aldığı hapis cezası Avrupa'da gündem oldu
Altın güne yükselişle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları ABD'den skandal paylaşım: Teröristlerin eğitim videosunu yayınladılar Atletico Madrid, Vedat Muriqi'nin peşine düştü!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 17:24:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trump: ecb faizi düşürürken fed oturuyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]