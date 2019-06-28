Trump ek gümrük vergileri erteleme sözünü reddetti
1 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G20 Zirvesi'nde, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'e, Çin ürünlerine uygulanan ek gümrük vergilerini altı ay boyu erteleyeceğini söylediğini reddetti.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 01:26 Kaynak: DHA
ABD Başkanı Donald Trump Japonya
'nın Osaka kentinde düzenlenen G20 Zirvesi'nde, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping
'e, Çin ürünlerine uygulanan ek gümrük vergilerini altı ay boyu erteleyeceğini söylediğini reddetti. Brezilya
Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile görüşmesinin ardından basına konuşan Trump, Xi ile görüşmeisinin "heyecanlı" oalcağını ve en kötü ihtimalle "üretken" bir görüşme olacağını söyledi ve zirvenin sonunda bir ticaret anlaşması imzalanması ihtimalinin yüksek olduğunu hatırlattı.
Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
'le erken saatlerde yaptığı görüşme sonrasında, iki ülkenin ilişkilierini iyileştirmenin tüm dünyanın yararına olacağı konusunda anlaştıklarını söylemişti.
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