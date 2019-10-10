Trump, El Kaide'nin patlayıcı madde uzmanı İbrahim el-Asiri'nin öldürüldüğünü teyit etti

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, El Kaide'nin patlayıcı madde uzmanı olarak bilinen İbrahim el-Asiri'nin öldürüldüğünü teyit eti.



Trump yaptığı yazılı açıklamada, ülkesi tarafından dünyanın en tehlikeli teröristlerinden biri olarak değerlendirilen İbrahim el-Asiri'nin, ABD'nin 2017 yılında düzenlediği terörle mücadele operasyonuyla Yemen'de öldürüldüğünü teyit etti.