Trump, El Kaide'nin patlayıcı madde uzmanı İbrahim el-Asiri'nin öldürüldüğünü teyit etti
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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, El Kaide’nin patlayıcı madde uzmanı olarak bilinen İbrahim el-Asiri'nin öldürüldüğünü teyit eti.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, El Kaide'nin patlayıcı madde uzmanı olarak bilinen İbrahim el-Asiri'nin öldürüldüğünü teyit eti.
Trump yaptığı yazılı açıklamada, ülkesi tarafından dünyanın en tehlikeli teröristlerinden biri olarak değerlendirilen İbrahim el-Asiri'nin, ABD'nin 2017 yılında düzenlediği terörle mücadele operasyonuyla Yemen'de öldürüldüğünü teyit etti.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 08:06
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