Son Dakika Haberleri: Trump, El Kaide'nin patlayıcı madde uzmanı İbrahim el-Asiri'nin öldürüldüğünü teyit etti
Son Dakika Dünya Trump, El Kaide'nin patlayıcı madde uzmanı İbrahim el-Asiri'nin öldürüldüğünü teyit etti

Trump, El Kaide'nin patlayıcı madde uzmanı İbrahim el-Asiri'nin öldürüldüğünü teyit etti

54 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, El Kaide’nin patlayıcı madde uzmanı olarak bilinen İbrahim el-Asiri'nin öldürüldüğünü teyit eti.

Trump, El Kaide'nin patlayıcı madde uzmanı İbrahim el-Asiri'nin öldürüldüğünü teyit etti, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, El Kaide'nin patlayıcı madde uzmanı olarak bilinen İbrahim el-Asiri'nin öldürüldüğünü teyit eti.


Trump yaptığı yazılı açıklamada, ülkesi tarafından dünyanın en tehlikeli teröristlerinden biri olarak değerlendirilen İbrahim el-Asiri'nin, ABD'nin 2017 yılında düzenlediği terörle mücadele operasyonuyla Yemen'de öldürüldüğünü teyit etti.

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Donald Trump, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 08:06 
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