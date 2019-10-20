Trump eleştiriler sonrası G7 Zirvesi'ni kendi golf tesislerinde yapmaktan vazgeçti

ABD Başkanı Donald Trump, gelecek yıl ev sahipliği yapacağı G7 Zirvesi'ni Florida'da kendisine ait golf tesislerinden birinde yapma planından, hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlardan gelen eleştiriler sonrası vazgeçmek zorunda kaldı.

Trump'ın planı, 'mevkiyi kişisel çıkar için kullanmanın kanıtı' olarak gösterilerek iki parti tarafından da eleştirildi.

Trump ise attığı tweetlerde ülkesi için çok iyi bir şey yaptığını düşündüğünü, yasal olarak mümkünse bundan kar elde etmeyecek olduğunu belirtti.

Trump "G7 liderlerini Miami, Florida'daki Trump National Doral'da ağırlayarak ülkem için çok iyi bir şey yapacağımı düşünüyordum. Çok büyük, yüzlerce akrelik [040 hektarlık arazi ölçü birimi] bir yer ve Miami Uluslararası Havalimanı'nın da hemen yanında. Harika balo salonları ve toplantı odaları var. Her heyetin 50-70 odası olacaktı. Alternatiflerinden daha iyi. Bundan hiçbir kazanç elde etmeyeceğimi, yasal olarak mümkünse, ve ABD'ye hiç masraf çıkarmadan yapacağımı söylemiştim. Ama her zamanki gibi düşman medya ve onların Demokrat eşlikçileri deliye döndü" yazdı.

Trump daha sonra G7 Zirvesi'nin yapılabileceği, Camp David de dahil olmak üzere, alternatifleri aramaya başladıklarını açıkladı.

Zirvenin Miami'de yapılacağını ilk açıklayan Beyaz Saray Genel Sekreter Vekili Mick Mulvaney, buranın "maliyeti fiyatına" zirveye ev sahipliği yapacağını ve milyonlarca dolar tasarruf yapılacağını belirtmişti.

Ancak buna karşı çıkanlar, G7 Zirvesi'nin golf otelinin reklamı olacağını savunuyor.

Zirveyi kendi otelinde yapmanın ayrıca ABD Anayasası'nın "Kongre onayı olmadan yabancı hükümetlerden kar, kazanç ya da avantaj elde etmeyi yasaklayan" maddesine de aykırı olduğu belirtiliyor.

Ayrıca Trump'ın golf tesisinden çok gelir elde edemediği ve zirve sayesinde yeniden para kazandırmaya çalıştığı yorumları da yapılıyor.

Temsilciler Meclisi'nin gelecek hafta Trump'ın bu kararını kınayan bir tasarı kabul etmesi bekleniyor.

Geçen ay da ABD Hava Kuvvetleri de bazı personelinin Trump'ın İskoçya'daki golf tesislerinde kaldığının ortaya çıkması sonrası, hesapların kontrol edilmesini istemişti.

Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere, ABD ve AB liderlerinin katılacağı 46'ıncı G7 liderler Zirvesi 10-12 Haziran 2020'de yapılacak.

Zirve 2012'de Barack Obama'nın başkanlığı döneminde Washington'ın yaklaşık 100 km dışındaki Maryland'de bulunan Camp David'de yapılmıştı.