Son Dakika Haberleri: Trump: "Enerji Bakanı Perry görevinden ayrılacak"
Son Dakika Güncel Trump: 'Enerji Bakanı Perry görevinden ayrılacak'

Trump: "Enerji Bakanı Perry görevinden ayrılacak"

2 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Enerji Bakanı Rick Perry'nin yıl sonunda görevinden ayrılacağını açıkladı.

Trump:

ABD Başkanı Donald Trump, Enerji Bakanı Rick Perry'nin yıl sonunda görevinden ayrılacağını açıkladı.

ABD Enerji Bakanı Rick Perry, yıl sonunda görevinden ayrılacak. Perry'nin görevinden ayrılacağını aylardır bildiğini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, "Rick ve ben 6 aydır konuşuyoruz. Onun çok büyük planları var. Çok başarılı olacak. Varisini çok yakında açıklayacağız" dedi. Perry, Trump'a yazdığı istifa mektubunda "Yönetiminizdeki ülkemize hizmet etmek büyük bir onur" ifadelerini kullandı.

Son aylarda birçok uluslararası enerji toplantısına katılan ABD Enerji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dan Brouillette'un Perry'nin yerine geçmesi bekleniyor.

Öte yandan, 2000-2015 yılları arasında ABD'nin Teksas eyaletinin valilik görevini yürüten 69 yaşındaki Perry, 2017'den beri Enerji Bakanlığı görevini sürdürüyor.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Alman Spiegel Online: Erdoğan geri adım atmadı, Trump ve YPG kaybetti
ABD Başkanı Trump'tan haddini aşan çıkış! Türkiye'nin terör operasyonunu çocuk kavgasına benzetti Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'a heyet gönderirseniz bunu iyi yere taşırız dedik KKTC Cumhurbaşkanı, Barış Pınarı Harekatı'nda söyledikleri sebebiyle ölüm tehdidi aldığını söyledi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 14:01:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trump: "Enerji Bakanı Perry görevinden ayrılacak"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]