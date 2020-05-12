Trump: "Enerji şirketlerimiz yeniden iyi olmaya başladı" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Trump: 'Enerji şirketlerimiz yeniden iyi olmaya başladı' - Son Dakika Ekonomi

Trump: "Enerji şirketlerimiz yeniden iyi olmaya başladı"

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın petrol üretimini kıstıkça fiyatların yükseldiğini belirterek, "Büyük enerji şirketlerimiz, milyonlarca istihdamla yeniden çok iyi olmaya başladı.

Trump:

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın petrol üretimini kıstıkça fiyatların yükseldiğini belirterek, "Büyük enerji şirketlerimiz, milyonlarca istihdamla yeniden çok iyi olmaya başladı." ifadesini kullandı.

Trump, sosyal medya hesabından, petrol fiyatları ve Amerikan enerji sektörüne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Suudi Arabistan'ın petrol üretim seviyesinde kesintiye gitmesiyle ham petrol fiyatlarının yükseldiğine işaret eden Trump, "Büyük enerji şirketlerimiz, milyonlarca istihdamla, yeniden çok iyi olmaya başladı." ifadesini kullandı.

Trump, aynı zamanda benzin fiyatlarının da rekor seviyelere düştüğünü kaydetti.

Petrol fiyatlarında toparlanma eğilimi

ABD'de Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, bugün TSİ 17.00 itibarıyla yüzde 5,47 artışla 25,44 dolar seviyesinde gerçekleşti. Dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent petrolün varil fiyatı ise aynı dakikalarda yüzde 1,72 artarak 30,11 dolardan alıcı buldu.

Suudi Arabistan'ın liderliğindeki Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya'nın başını çektiği OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkeler, 1 Mayıs'tan itibaren günlük ham petrol üretimlerini 9,7 milyon varil azaltma kararını uygulamaya başlamıştı.

Petrol fiyatları, 1 Mayıs'ta başlanan kesintilere ek olarak Suudi Arabistan'ın üretimini 1 milyon varil azaltacağını ve diğer bazı üreticilerin de benzer kesintilere gideceklerini açıklamalarıyla birlikte az da olsa toparlanma eğilimi göstermişti.

Dünya genelinde ülkelerin, koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirlerini gevşeterek ekonomilerini canlandırmaya çalışmaları da fiyatları destekleyici etki oluşturmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Donald Trump, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 05:16 Kaynak: AA


Son Dakika

Mansur Yavaş, AK Parti ve MHP'lilerin onay vermediği proje için ihale talimatı verdi Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere de hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti AVM'leri bir günde 1 milyon 226 bin kişi ziyaret etti TSE tarafından yıkanabilir bez maskeye standart getirildi Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayanların tercihi 1 ay bayatlamayan Trabzon ekmeği oldu Türkiye'de Nisan'da en çok satılan İkinci el otomobiller belli oldu IMF, koronavirüs nedeniyle Mısır'a 2,7 milyar dolar kredi verecek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galata Kulesi için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a mektup gönderdi Hatay'da balıkçılar, kuyruk başına 5 TL verilecek balon balığını avlamayı sabırsızlıkla bekliyor ABD Kongresi'ne sunulan F-35 raporunda dikkat çeken detay: Türkiye'nin çıkarılması riskleri daha da artıracak Kaçış planı ortaya çıktı: Nissan'ın eski CEO'su müzik kutusunda firar etmiş İBB'nin çalıştığı taşeron şirket, işten çıkarma yasağından 1 gün önce 250 şoförü tazminatsız kovdu Koronavirüs salgını nedeniyle deve kuşu yumurtalarında satış patlaması yaşanıyor Maske üretim ve satışı yapan 10 firmaya fahiş fiyat soruşturması açıldı Yılın ilk çeyreğinde Pegasus'un net zararı koronavirüsün etkisiyle yüzde 88 artarak 401,5 milyon lira oldu
Survivor 2020'de Ersin Korkut, sağlık sorunları nedeniyle adaya veda etti Survivor 2020'de Ersin Korkut, sağlık sorunları nedeniyle adaya veda etti         
23:40
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Tedbir alınırsa liglerin başlaması problem yaratmaz Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Tedbir alınırsa liglerin başlaması problem yaratmaz         
23:30
Kamyonetin çarptığı otomobil evin bahçesine uçtu: 2 ölü, 3 yaralı Kamyonetin çarptığı otomobil evin bahçesine uçtu: 2 ölü, 3 yaralı         
23:17
Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse: Almanya'da yeniden oynamayı hayal ediyorum Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse: Almanya'da yeniden oynamayı hayal ediyorum         
23:11
Düzce Valiliği, kuş gribiyle ilgili uyarı yayınladı: Kanatlı hayvanları risk ortadan kalkana kadar dışarı çıkarmayın Düzce Valiliği, kuş gribiyle ilgili uyarı yayınladı: Kanatlı hayvanları risk ortadan kalkana kadar dışarı çıkarmayın         
23:08
AVM'leri bir günde 1 milyon 226 bin kişi ziyaret etti AVM'leri bir günde 1 milyon 226 bin kişi ziyaret etti         
22:57
Portekiz'de lig maçları 4 Haziran'da yeniden start alıyor Portekiz'de lig maçları 4 Haziran'da yeniden start alıyor         
22:52
Mantar toplarken yaralanan 65 yaşındaki vatandaş, kurtarıldıktan sonra ceza yazıldı Mantar toplarken yaralanan 65 yaşındaki vatandaş, kurtarıldıktan sonra ceza yazıldı         
22:45
Koronavirüs süreci Demet Akalın'ı olumsuz etkiledi: Vergimi ödemedim, ödeyemem Koronavirüs süreci Demet Akalın'ı olumsuz etkiledi: Vergimi ödemedim, ödeyemem         
22:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenleri bir kez daha üzeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenleri bir kez daha üzeceğiz         
22:33
Trabzonsporlu kaleci Uğurcan Çakır, transferin en gözde 100 futbolcusu arasına girdi Trabzonsporlu kaleci Uğurcan Çakır, transferin en gözde 100 futbolcusu arasına girdi         
22:25
Fatih Terim, görevinden istifa eden Hasan Şaş'ın yerine Selçuk İnan'ı düşünüyor Fatih Terim, görevinden istifa eden Hasan Şaş'ın yerine Selçuk İnan'ı düşünüyor         
22:05
Sağlık Bakanı Koca, fotoğraf paylaşıp uyardı: Virüs maskeye rağmen bulaşabilir Sağlık Bakanı Koca, fotoğraf paylaşıp uyardı: Virüs maskeye rağmen bulaşabilir         
22:05
Esed destekçileri, ABD askerlerinin yolunu keserek geçişlerini engelledi Esed destekçileri, ABD askerlerinin yolunu keserek geçişlerini engelledi         
22:02
ABD'de 100'e yakın çocuk koronavirüs bağlantılı hastalığa yakalandı ABD'de 100'e yakın çocuk koronavirüs bağlantılı hastalığa yakalandı         
21:56
Esenyurt'taki cinayetlerin sırrı çözüldü! Damat, kayınvalidesi ve kayınpederini öldürüp cesetlerini buzdolabında saklamış Esenyurt'taki cinayetlerin sırrı çözüldü! Damat, kayınvalidesi ve kayınpederini öldürüp cesetlerini buzdolabında saklamış         
21:34
Survivor'da yarışan Sercan Yıldırım en çok görüntülenen 17. futbolcu oldu Survivor'da yarışan Sercan Yıldırım en çok görüntülenen 17. futbolcu oldu         
21:29
"Aracı gönderdi" tartışması büyüyor! HDP'li Önder, "İddianı ispatla" diyen İYİ Parti'ye yanıt verdi         
21:28
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yarın 4 saatliğine dışarıya çıkacak çocuklara önemli uyarılar Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yarın 4 saatliğine dışarıya çıkacak çocuklara önemli uyarılar         
21:14
ABD Kongresi'ne sunulan F-35 raporunda dikkat çeken detay: Türkiye'nin çıkarılması riskleri daha da artıracak ABD Kongresi'ne sunulan F-35 raporunda dikkat çeken detay: Türkiye'nin çıkarılması riskleri daha da artıracak         
21:02
Ünlüler, koronavirüsten en çok etkilenen New York için bir saatte 115 milyon dolar topladı Ünlüler, koronavirüsten en çok etkilenen New York için bir saatte 115 milyon dolar topladı         
21:00
Galatasaray, Kadıköy'de kazandığı şampiyonluğu hatırlatarak Fenerbahçe'ye gönderme yaptı Galatasaray, Kadıköy'de kazandığı şampiyonluğu hatırlatarak Fenerbahçe'ye gönderme yaptı         
20:53
ABD'de koronavirüs bulaşan çocuklar incelendi! 3'te 2'sinde aynı belirtiler ortaya çıktı ABD'de koronavirüs bulaşan çocuklar incelendi! 3'te 2'sinde aynı belirtiler ortaya çıktı         
20:53
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Toplam vakaların yüzde 70'i iyileşmiş durumda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Toplam vakaların yüzde 70'i iyileşmiş durumda         
20:14
Erzurumspor'un kalecisi Ibrahim Sehic, Beşiktaş'ın radarına girdi Erzurumspor'un kalecisi Ibrahim Sehic, Beşiktaş'ın radarına girdi         
20:09
Son Dakika: Koronavirüste 12 Mayıs günü 53 vatandaşımız hayatını kaybederken 1704 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Koronavirüste 12 Mayıs günü 53 vatandaşımız hayatını kaybederken 1704 yeni vaka tespit edildi         
19:57
Gürbulak'ta masum sivilleri katleden teröristlerden ikisi daha öldürüldü, toplam sayı 5 oldu Gürbulak'ta masum sivilleri katleden teröristlerden ikisi daha öldürüldü, toplam sayı 5 oldu         
19:52
Arjantinli futbolcu Javier Pastore'nin menajeri İlek: Oyuncum Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor Arjantinli futbolcu Javier Pastore'nin menajeri İlek: Oyuncum Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor         
19:28
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, Daniel Güiza, 39 yaşında kulübüyle sözleşme yeniledi Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, Daniel Güiza, 39 yaşında kulübüyle sözleşme yeniledi         
19:28
Tehdit videosu yayınlayan Fatih Tezcan hakkında soruşturma başlatıldı Tehdit videosu yayınlayan Fatih Tezcan hakkında soruşturma başlatıldı         
19:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2020 23:59:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trump: "Enerji şirketlerimiz yeniden iyi olmaya başladı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]