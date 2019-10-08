Son Dakika Haberleri: Trump: erdoğan 13 kasım'da konuğum olarak abd'ye gelecek
Son Dakika Dünya Trump: erdoğan 13 kasım'da konuğum olarak abd'ye gelecek

Trump: erdoğan 13 kasım'da konuğum olarak abd'ye gelecek

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Kasım'da konuğu olarak ABD'ye geleceğini açıkladı.

Trump: erdoğan 13 kasım'da konuğum olarak abd'ye gelecek, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Kasım'da konuğu olarak ABD'ye geleceğini açıkladı.

Trump yaptığı açıklamada, "Birçok insan Türkiye'nin, ABD'nin önemli bir ticaret ortağı olduğunu unutabiliyor. Aslında, F-35 jetlerimiz için çelik çerçeveyi yapıyorlar. Aynı zamanda, bana İdlib'de birçok yaşamı kurtarmada ve uzun yıllar hapis cezası kalan Rahip Brunson'un benim talebimle iyi halde geri dönmesine yardım ettiler" dedi. Trump ayrıca, Türkiye'nin NATO'nun önemli bir üyesi olduğunu hatırlatarak, 13 Kasım'da Erdoğan'ı ABD'ye konuğu olarak davet ettiğini açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:53 Kaynak: DHA
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