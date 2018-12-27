Son Dakika Haberleri: Trump: Erdoğan, DEAŞ'tan ne kaldıysa bitirmek istiyor

Trump: Erdoğan, DEAŞ'tan ne kaldıysa bitirmek istiyor

39 dakika önce

Irak'ta sürpriz şekilde ABD askerlerini ziyaret eden Trump, 3.5 saatlik programın ardından Irak başbakanı ile görüşmeden ülkeden ayrıldı.

Trump: Erdoğan, DEAŞ'tan ne kaldıysa bitirmek istiyor, System.String[]
Irak'ta sürpriz şekilde ABD askerlerini ziyaret eden Trump, 3.5 saatlik programın ardından Irak başbakanı ile görüşmeden ülkeden ayrıldı. Trump burada, "DEAŞ'ı ortadan kaldırmak isteyen Erdoğan'la çok iyi konuşmalar gerçekleştirdim. Erdoğan DEAŞ'tan ne geriye kaldıysa bitirmek istiyor" diye konuştu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 08:34 

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Ekonomi
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