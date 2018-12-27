Trump: Erdoğan, DEAŞ'tan ne kaldıysa bitirmek istiyor
39 dakika önce
Irak'ta sürpriz şekilde ABD askerlerini ziyaret eden Trump, 3.5 saatlik programın ardından Irak başbakanı ile görüşmeden ülkeden ayrıldı.
Irak
'ta sürpriz şekilde ABD
askerlerini ziyaret eden Trump
, 3.5 saatlik programın ardından Irak başbakanı ile görüşmeden ülkeden ayrıldı. Trump burada, "DEAŞ'ı ortadan kaldırmak isteyen Erdoğan'la çok iyi konuşmalar gerçekleştirdim. Erdoğan DEAŞ'tan ne geriye kaldıysa bitirmek istiyor" diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 08:34
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