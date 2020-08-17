Biden'ın skandal sözleri sonrası Trump'tan dikkat çeken Erdoğan sözleri: Birinci sınıf satranç oyuncusu - Son Dakika

Biden'ın skandal sözleri sonrası Trump'tan dikkat çeken Erdoğan sözleri: Birinci sınıf satranç oyuncusu

ABD Başkanı Donald Trump rakibi Joe Biden'a atıfta bulunarak "Erdoğan gibi birinci sınıf satranç oyuncusu olan yabancı liderlerden dolayı onlarla baş edecek, zihinsel olarak sıhhatli olmayan bir başkana sahip olamayız" dedi.

ABD Başkan adayı Joe Biden'ın skandal Türkiye açıklamalarının ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili çarpıcı açıklamalar geldi. Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi "dünya çapında satranç oyuncusu" olan yabancı liderlerin olduğu bir dünyada Demokrat Başkan Adayı Joe Biden'ın "zihnen yetersiz" olduğunu savundu.

Trump, Fox News kanalında yayınlanan bir programa telefonla katılarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Donald Trump, program boyunca farklı konularda eleştirdiği başkanlık yarışındaki Demokrat rakibi Biden'a dış politika alanında da sert eleştiriler getirdi. Çok zeki dünya liderlerinin olduğu bir ortamda Biden'ın bu kişilerle baş edemeyeceğini savunan Trump, Biden için "zihnen bitmiş" yorumunu yaptı.

"BAZI DEVLET BAŞKANLARI, ERDOĞAN'I ARAMAMI İSTEDİLER"

ABD Başkanı Trump, "Çok zeki insanlarla uğraşıyorsunuz. Bu ülkelerin dünya çapında satranç oyuncusu liderleri var, onları tanıyorum. Mesela, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu durumda (Biden için) nerede olduğunu dahi bilmeyen ve bodrum katından çıkıp konuşamayan birine (başkan olarak) sahip olamazsınız." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iyi anlaştıklarını da vurgulayarak, bazı devlet başkanlarının kendisinden Erdoğan'ı aramasını istediklerini, çünkü Erdoğan'ın kendisini dinlediğini söylediklerini kaydetti.

BIDEN'IN SKANDAL SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Demokrat Başkan Adayı Biden'ın ocak ayında New York Times'ta yayımlandığı ortaya çıkan bir mülakatında Türkiye ile ilgili sarf ettiği sözler Ankara'nın sert tepkisini çekmişti.

NE OLMUŞTU?

ABD'deki başkanlık seçimlerinde Donald Trump'a rakip olan Joe Biden, New York Times'a Ocak ayında verdiği röportajda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almıştı. Biden skandal sözlerle Erdoğan'a karşı muhalefeti savunmaları gerektiğini belirterek, "Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim" demişti. "Yapacağım en son şey, ona (Erdoğan'a) Kürtler konusunda boyun eğmek olurdu" şeklinde ifadeler kullanan Joe Biden, diğer taraftan Türkiye'nin bölgedeki faaliyetlerini nasıl izole edecekleriyle ilgilenmeleri gerektiğini söylemişti.

Biden'ın skandal sözleri sonrası Trump'tan dikkat çeken Erdoğan sözleri: Birinci sınıf satranç oyuncusu
Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Donald Trump, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 17:49

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Biden'ın skandal sözleri sonrası Trump'tan dikkat çeken Erdoğan sözleri: Birinci sınıf satranç oyuncusu - Son Dakika Dünya

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