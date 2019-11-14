Son Dakika Haberleri: Trump-Erdoğan görüşmesi: Buzlar çözüldü mü?
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Trump-Erdoğan görüşmesi: Buzlar çözüldü mü?

6 saat önce

Trump-Erdoğan arasında 13 Kasım'da gerçekleşen ziyaretin ilişkilerdeki buzları erittiği, ancak yapısal sorunların masada kaldığı belirtiliyor.

Trump-Erdoğan görüşmesi: Buzlar çözüldü mü?, System.String[]

Haftalardır merakla beklenen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD'li mevkidaşı Donald Trump arasında 13 Kasım'da Washington'da gerçekleşen toplantı, kimilerine göre ilişkilerde yumuşamanın göstergesiyken, kimileri ise somut sonuçlar çıkmadan önce bir beklenti içerisine girmeyi iyimserlik olarak değerlendiriyorlar.


İkili görüşme sadece Suriye konusunda tarafların uzlaşı arayışlarına odaklanmakla kalmadı, Rusya'dan S-400 alımıyla bağlantılı yaptırımlar, Türkiye'nin F-35 projesinden çıkarılması, İran'a yönelik ambargo nedeniyle açılan Halk Bankası davası da müzakere masasındaydı.

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Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:46 
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