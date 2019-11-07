Son Dakika Haberleri: Trump: Erdoğan'ı Beyaz Saray'a dört gözle bekliyoruz
Son Dakika Dünya Trump: Erdoğan'ı Beyaz Saray'a dört gözle bekliyoruz

Trump: Erdoğan'ı Beyaz Saray'a dört gözle bekliyoruz

7 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, Erdoğan'ı Beyaz Saray'da dört gözle beklediklerini açıkladı.

Trump: Erdoğan'ı Beyaz Saray'a dört gözle bekliyoruz, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, Erdoğan'ı Beyaz Saray'da dört gözle beklediklerini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinin ardından sosyal medyada mesaj yayınladı. Trump, mesajında, "Az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çok güzel bir görüşme gerçekleştirdik. Erdoğan, beni DEAŞ lideri Bağdadi'nin karısı ve kız kardeşinin ele geçirildiği operasyonla ilgili bilgilendirdi. Ayrıca Suriye konusu, terörizmin ortadan kaldırılması gibi konuları ele aldık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 13 Kasım Çarşamba günü Beyaz Saray'da görmeyi dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.


Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Beyaz Saray, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:03 Kaynak: DHA
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