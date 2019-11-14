Son Dakika Haberleri: Trump: "Erdoğan ile çok harika ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik" - WASHINGTON
Son Dakika Güncel Trump: 'Erdoğan ile çok harika ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik' - WASHINGTON - Son Dakika

Trump: "Erdoğan ile çok harika ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik" - WASHINGTON

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok harika ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini" söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok harika ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini" söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump, Beyaz Saray'da yaptıkları görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok harika ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik." dedi.

Orta Doğu'daki terörle mücadeleye işaret eden Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, tıpkı bizim mücadele ettiğimiz gibi terörle mücadele ediyor." ifadesini kullandı.

Türk ve Amerikalı yetkililerin F-35 krizinin çözümü konusunda yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirten Trump, "Umuyorum ki bu durumu çözebiliriz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türkiye'nin DEAŞ elebaşı Bağdadi'ye yönelik operasyondaki iş birliği ve katkısından dolayı teşekkür eden Trump, Türkiye-ABD ilişkilerine de değinerek "Türkiye ve ABD müttefikliği NATO ve Orta Doğu için çok önemli bir güç." dedi.

ABD Başkanı Trump, iki ülke ilişkilerinin çok iyi olduğunun altını çizerek "Erdoğan, Türkiye halkı için muhteşem bir iş yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Türkiye'nin mültecilere yönelik 40 milyar, Avrupa'nın ise 3 milyar dolar harcadığını ve DEAŞ tutuklularının Avrupa'ya gönderilmesi gerektiğini de vurguladı.

Trump: Erdoğan ile çok harika ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Donald Trump, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 01:14 Kaynak: AA
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