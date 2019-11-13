Son Dakika Haberleri: Trump Erdoğan ile görüşmesine cumhuriyetçi senatörleri davet etti: Amaç buzları kırmak
Son Dakika Dünya Trump Erdoğan ile görüşmesine cumhuriyetçi senatörleri davet etti: Amaç buzları kırmak - Son Dakika Dünya

Trump Erdoğan ile görüşmesine cumhuriyetçi senatörleri davet etti: Amaç buzları kırmak

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump aralarında Lindsay Graham'ın da olduğu cumhuriyetçi senatörlerden bazılarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleşecek olan görüşmesine davet etti.

Trump Erdoğan ile görüşmesine cumhuriyetçi senatörleri davet etti: Amaç buzları kırmak, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump aralarında Lindsay Graham'ın da olduğu cumhuriyetçi senatörlerden bazılarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleşecek olan görüşmesine davet etti.


Davete özellikle dışişleri konuları ile ilgili olan senatörler davet edildi ki bunlardan biri de Senato Dışilişkiler Komitesi Başkanı Jim Risch. Hem Risch hem de Graham başta Suriye politikası ve S-400 alımları olmak üzere Erdoğan'a sert eleştiriler getirmiş olan iki isim.

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Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 07:31 
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