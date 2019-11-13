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Trump Erdoğan ile görüşmesine cumhuriyetçi senatörleri davet etti: Amaç buzları kırmak
6 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump aralarında Lindsay Graham'ın da olduğu cumhuriyetçi senatörlerden bazılarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleşecek olan görüşmesine davet etti.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump aralarında Lindsay Graham'ın da olduğu cumhuriyetçi senatörlerden bazılarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleşecek olan görüşmesine davet etti.
Davete özellikle dışişleri konuları ile ilgili olan senatörler davet edildi ki bunlardan biri de Senato Dışilişkiler Komitesi Başkanı Jim Risch. Hem Risch hem de Graham başta Suriye politikası ve S-400 alımları olmak üzere Erdoğan'a sert eleştiriler getirmiş olan iki isim.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 07:31
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