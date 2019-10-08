Son Dakika Haberleri: Trump: Erdoğan ile ilişkilerim iyi ama Suriye'de kimsenin tarafını tutmuyorum
Son Dakika Dünya Trump: Erdoğan ile ilişkilerim iyi ama Suriye'de kimsenin tarafını tutmuyorum

Trump: Erdoğan ile ilişkilerim iyi ama Suriye'de kimsenin tarafını tutmuyorum

43 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilişkilerinin iyi olduğunu belirterek, "Suriye'de kimsenin tarafını tutmuyorum" dediTürkiye'nin Suriye'de operasyon yapacağı bölgede 50 ABD'li askerin olduğunu belirten Trump, bu kişilerin o bölgeden çekildiğini ifade etti.

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ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilişkilerinin iyi olduğunu belirterek, " Suriye'de kimsenin tarafını tutmuyorum" dedi

Türkiye'nin Suriye'de operasyon yapacağı bölgede 50 ABD'li askerin olduğunu belirten Trump, bu kişilerin o bölgeden çekildiğini ifade etti.

Trump: Erdoğan ile ilişkilerim iyi ama Suriye'de kimsenin tarafını tutmuyorum

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:46 
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