Trump: Erdoğan ile ilişkilerim iyi ama Suriye'de kimsenin tarafını tutmuyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilişkilerinin iyi olduğunu belirterek, " Suriye'de kimsenin tarafını tutmuyorum" dedi

Türkiye'nin Suriye'de operasyon yapacağı bölgede 50 ABD'li askerin olduğunu belirten Trump, bu kişilerin o bölgeden çekildiğini ifade etti.