Trump: Erdoğan ile ilişkilerim iyi ama Suriye'de kimsenin tarafını tutmuyorum
43 dakika önce
ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilişkilerinin iyi olduğunu belirterek, "Suriye'de kimsenin tarafını tutmuyorum" dediTürkiye'nin Suriye'de operasyon yapacağı bölgede 50 ABD'li askerin olduğunu belirten Trump, bu kişilerin o bölgeden çekildiğini ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilişkilerinin iyi olduğunu belirterek, " Suriye'de kimsenin tarafını tutmuyorum" dedi
Türkiye'nin Suriye'de operasyon yapacağı bölgede 50 ABD'li askerin olduğunu belirten Trump, bu kişilerin o bölgeden çekildiğini ifade etti.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:46
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