Trump: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var - Son Dakika

"Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var". Bu sözler ABD Başkanı Donald Trump'a ait. Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. ABD'nin Afganistan ve Suriye gibi ülkelerden de askerlerini çektiğini vurgulayan Trump, 'Suriye ile Türkiye arasında askerlerimizi çektiğimde olanları düşünün. Herkes 'bu korkunç' dedi. Türkiye kesinlikle kendi işini kendi halledebilir. "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var" dedi. Trump, ayrıca herkesin Suriye'den çıkarlarsa 'felaket' olacağını söylediğinin ancak ortada bir felaket olmadığının da altını çizdi.

(İHA)