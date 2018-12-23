Trump: Erdoğan ile Uzun ve Verimli Bir Telefon Görüşmesi Gerçekleştirdim
1 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.
ABD
Başkanı Donald Trump
, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile görüştü. Trump, görüşmeye dair Twitter
'dan yaptığı açıklamada " Suriye
'deki ABD askerlerinin bölgeden yavaş ve oldukça koordineli bir şekilde çekilmesini görüştük" dedi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'la uzun ve verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. IŞİD'i, Suriye'deki ortak dahilimizi ve ABD askerlerinin bölgeden yavaş ve oldukça koordineli bir şekilde çekilmesini görüştük. Uzun yıllar sonra eve dönüyorlar. Ayrıca yoğun genişletilmiş ticareti de görüştük."
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 08:20 Kaynak: DHA
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