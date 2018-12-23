Son Dakika Haberleri: Trump: Erdoğan ile Uzun ve Verimli Bir Telefon Görüşmesi Gerçekleştirdim

Trump: Erdoğan ile Uzun ve Verimli Bir Telefon Görüşmesi Gerçekleştirdim

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Trump: Erdoğan ile Uzun ve Verimli Bir Telefon Görüşmesi Gerçekleştirdim, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Trump, görüşmeye dair Twitter'dan yaptığı açıklamada " Suriye'deki ABD askerlerinin bölgeden yavaş ve oldukça koordineli bir şekilde çekilmesini görüştük" dedi. 

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:  

"Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la uzun ve verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. IŞİD'i, Suriye'deki ortak dahilimizi ve ABD askerlerinin bölgeden yavaş ve oldukça koordineli bir şekilde çekilmesini görüştük. Uzun yıllar sonra eve dönüyorlar. Ayrıca yoğun genişletilmiş ticareti de görüştük."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 08:21 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel
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