Son Dakika Haberleri: Trump: "(Erdoğan'la) Deaş'ı, Suriye'deki Ortak Girişimimizi, Bölgeden ABD Askerlerinin Yavaş ve...

Trump: "(Erdoğan'la) Deaş'ı, Suriye'deki Ortak Girişimimizi, Bölgeden ABD Askerlerinin Yavaş ve...

1 saat önce

Trump: "(Erdoğan'la) DEAŞ'ı, Suriye'deki ortak girişimimizi, bölgeden ABD askerlerinin yavaş ve oldukça koordineli şekilde geri çekilmesini ele aldık"

Trump:
Trump: "(Erdoğan'la) DEAŞ'ı, Suriye'deki ortak girişimimizi, bölgeden ABD askerlerinin yavaş ve oldukça koordineli şekilde geri çekilmesini ele aldık"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 08:16 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Donald Trump, Güncel
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