Trump: "(Erdoğan'la) Deaş'ı, Suriye'deki Ortak Girişimimizi, Bölgeden ABD Askerlerinin Yavaş ve...
1 saat önce
Trump: "(Erdoğan'la) DEAŞ'ı, Suriye'deki ortak girişimimizi, bölgeden ABD askerlerinin yavaş ve oldukça koordineli şekilde geri çekilmesini ele aldık"
Trump
: "(Erdoğan'la) DEAŞ'ı, Suriye
'deki ortak girişimimizi, bölgeden ABD
askerlerinin yavaş ve oldukça koordineli şekilde geri çekilmesini ele aldık"
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 08:16 Kaynak: AA
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