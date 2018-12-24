Son Dakika Haberleri: Trump: Erdoğan Söylediğini Yapacak Biri

Trump: Erdoğan Söylediğini Yapacak Biri

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, "Erdoğan Suriye'de DEAŞ'tan kalanı yok edeceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, "Erdoğan Suriye'de DEAŞ'tan kalanı yok edeceğini söyledi. O söylediğini yapacak biri. Askerlerimiz evine dönüyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesine ilişkin Twitter hesabından bir açıklamada bulundu. Trump, "Erdoğan Suriye'de DEAŞ'tan kalanı yok edeceğini söyledi. O söylediğini yapacak biri. Türkiye zaten hemen Suriye'nin yanı başında. Askerlerimiz evine dönüyor" ifadelerini kullandı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 08:46 Kaynak: İHA

Suriye, Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel
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