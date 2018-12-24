Trump: Erdoğan Söylediğini Yapacak Biri
1 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, "Erdoğan Suriye'de DEAŞ'tan kalanı yok edeceğini söyledi.
ABD
Başkanı Donald Trump
, "Erdoğan Suriye
'de DEAŞ'tan kalanı yok edeceğini söyledi. O söylediğini yapacak biri. Askerlerimiz evine dönüyor" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan
'la yaptığı telefon görüşmesine ilişkin Twitter
hesabından bir açıklamada bulundu. Trump, "Erdoğan Suriye'de DEAŞ'tan kalanı yok edeceğini söyledi. O söylediğini yapacak biri. Türkiye
zaten hemen Suriye'nin yanı başında. Askerlerimiz evine dönüyor" ifadelerini kullandı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 08:46 Kaynak: İHA
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