Son Dakika Haberleri: Trump: Erdoğan, Suriye'de Işid'den Geriye Ne Kaldıysa Kökünü Kazıyacağını Söyledi
BBC

Trump: Erdoğan, Suriye'de Işid'den Geriye Ne Kaldıysa Kökünü Kazıyacağını Söyledi

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de IŞİD'den geriye ne kaldıysa kökünü kazıyacağı bilgisini verdi.

Trump: Erdoğan, Suriye'de Işid'den Geriye Ne Kaldıysa Kökünü Kazıyacağını Söyledi, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından paylaştığı mesajda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'IŞİD'in Suriye'de kökünü kazıma sözü' verdiğini söyledi.

Trump'ın tweetinde şu ifadeler yer aldı: "Cumhurbaşkanı @RT_Erdogan, Suriye'de IŞİD'den geriye ne kaldıysa kökünü kazıyacağı bilgisini verdi .... o bunu yapabilecek biri, üstelik Türkiye bizim 'kapı komşumuz'. Askerlerimiz evlerine dönüyor!"

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1077064829825966081

Trump ayrıca daha önceki açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilmesi konusunda "verimli" bir telefon konuşması gerçekleştirdiklerini söylemişti.

Diğer yandan ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesini öngören kararnamenin ABD'li yetkililer tarafından imzalandığı bildirildi.

AFP'ye konuşan Amerikan ordusu sözcüsü, askerlerin çekilmesiyle ilgili bir soru üzerine "Suriye için kararname imzalandı" dedi.




CNN'in haberinde de ABD Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkilinin 'Suriye kararnamesinin imzalandığını söylediği' belirtildi. Aynı habere göre Bakanlık'tan ikinci bir yetkili CNN'e 'kararnameyi istifa eden Savunma Bakanı James Mattis'in imzaladığını' söyledi.

Yetkililer kararnameye ilişkin ayrıntı vermedi.

CNN, Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilme sürecinin 'gelecek birkaç hafta içinde başlamasının beklendiğini, tamamen çekilmenin de birkaç hafta süreceğini' aktardı.

ABD'nin Suriye'de yaklaşık 2 bin askeri bulunuyor.

Erdoğan ile Trump telefonda görüştü



Twitter hesabı üzerinden konuşmayı duyuran Trump, "IŞİD ve Suriye'deki ortak ilgi alanlarımızı konuştuk, Amerika askerlerinin bölgeden, yavaş ve son derece koordineli bir şekilde çekilmesini konuştuk" dedi.

Başkan Trump, görüşme ile ilgili mesajını, "Ticaretin genişletilmesini de konuştuk" cümlesiyle bitirdi.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1076884984873607169

Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu mesajın ardından kendi Twitter hesabından görüşmeyle ilgili şu mesajı paylaştı:

https://twitter.com/RT_Erdogan/status/1076895975652900869

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma günü yaptığı açıklamayla, çekilme kararı sonrası, Fırat'ın doğusuna yakın zamanda başlaması planlanan operasyonu "bir müddet geciktireceklerini" söylmişti.

Erdoğan bu konuşmada, 14 Aralık'ta yapılan görüşmeye ilişkin de bilgi vermiş, Trump'ın "IŞİD'i siz temizler misiniz?" diye sorduğunu, kendisinin de olumlu yanıt verdiğini söylemişti.

Erdoğan, Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Başından beri Trump'la yüz yüze, telefonla pek çok görüşmemizde Suriye meselesinde birçok noktada aynı fikirleri paylaştığımızı gördük. Ancak bu görüş birliğinin sahaya yansıması oldukça geç ve güç oldu, ama oldu." ifadesini de kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'de hem PKK hem DEAŞ'ı ortadan kaldıracak bir harekat tarzı izleyeceğiz" demişti.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 08:16 

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Suriye, Dünya
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