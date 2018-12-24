Trump: Erdogan Suriye'de Işid'den Geriye Ne Kaldıysa Yok Edeceği Bilgisini Verdi
1 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından paylaştığı mesajda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "IŞİD'i Suriye'de yok edeceği" bilgisini verdiğini açıkladı.
ABD
Başkanı Donald Trump
, Twitter
hesabından paylaştığı mesajda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın, "IŞİD'i Suriye
'de yok edeceği" bilgisini verdiğini açıkladı.
Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı @RT_Erdogan, Suriye'de IŞİD'den geriye ne kaldıysa yok edeceği bilgisini verdi .... o bunu yapabilecek biri, üstelik Türkiye
bizim 'kapı komşumuz'. Askerlerimiz evlerine dönüyor!" dedi. (Fotoğraflı) - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 08:32 Kaynak: DHA
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