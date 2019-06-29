Trump-Erdoğan zirvesinden çıkan sonuç ne? Uzmanlar görüşmeyi değerlendirdi
20 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında bir araya geldi. Uzmanlar görüşme sonrası iki ülke arasında yaşanacak olası gelişmeleri değerlendirdi.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 08:38
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