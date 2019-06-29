Son Dakika Haberleri: Trump-Erdoğan zirvesinden çıkan sonuç ne? Uzmanlar görüşmeyi değerlendirdi
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Trump-Erdoğan zirvesinden çıkan sonuç ne? Uzmanlar görüşmeyi değerlendirdi

20 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında bir araya geldi. Uzmanlar görüşme sonrası iki ülke arasında yaşanacak olası gelişmeleri değerlendirdi.

Trump-Erdoğan zirvesinden çıkan sonuç ne? Uzmanlar görüşmeyi değerlendirdi, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

Erdoğan, Trump ile ikili görüşmesinde, S-400'lerin Türkiye'ye gelmesi durumunda yaptırım iddiaları hakkında konuştuklarını söyledi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 08:38 
Recep Tayyip Erdoğan, Japonya, Donald Trump, Dünya
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