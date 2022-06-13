Trump, "erken zafer açıklaması yapmaması" konusundaki telkinleri dinlememiş - Son Dakika
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Trump, "erken zafer açıklaması yapmaması" konusundaki telkinleri dinlememiş

13.06.2022 20:29
Trump, "erken zafer açıklaması yapmaması" konusundaki telkinleri dinlememiş

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yakın isimler, 2020'deki başkanlık seçim gecesinde Trump'ın "seçim sonuçları çok yakın olduğu için erken zafer açıklaması yapmamak lazım" yönündeki telkinlerini göz ardı ettiğini savundu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yakın isimler, 2020'deki başkanlık seçim gecesinde Trump'ın "seçim sonuçları çok yakın olduğu için erken zafer açıklaması yapmamak lazım" yönündeki telkinlerini göz ardı ettiğini savundu.

6 Ocak 2021 günü yaşanan Kongre baskınını soruşturan komitenin ABD Temsilciler Meclisinde halka açık olarak düzenlenen ikinci oturumuna katılan eski Trump danışmanları ve yetkililer, seçim günü yaşananları değerlendirdi.

Trump'ın o dönemki seçim kampanya menajeri Bill Stepien, komite önündeki ifadesinde, "O günkü inancım ve (Trump'a) tavsiyem, oyların halen sayıldığını söylemek ve kazananı ilan etmek için henüz çok erken olduğunu dile getirmekti." değerlendirmesini yaptı.

Stepien, Trump'ın kendisini ve benzer yorumlar yapan diğer danışmanlarını dinlemek yerine avukatı Rudy Giuliani'yi dinlemeyi tercih ettiğini ve kürsüye erkenden çıkıp zafer konuşması yaptığını savundu.

Aynı komitede ifade veren dönemin Adalet Bakanı William Barr da Trump'ın seçim günü çok erken kazandığı sonucuna ulaştığını ve etrafındaki birçok kişinin temkinli tavsiyelerine kulak asmadığını iddia ederek, "O, gerçeklikten kopuyordu, ben bunun bir parçası olmak istemedim." sözleriyle kendini savundu.

Şu ana dek yaklaşık bin tanığı dinleyen ve 140 bin sayfadan fazla dokümanı inceleyen komite üyeleri, 6 Ocak Kongre baskınında Trump'ın baskına teşvik suçunu işlediği yönünde güçlü deliller olduğunu savunuyor.

Komite Başkanı Demokrat Benny Thompson, oturumun açılışında yaptığı konuşmada, "Trump'ın kamu güvenliğine ihanet ettiğini" ileri sürerek cezalandırılması gerektiğini dile getirdi.

Halka açık ilk oturum 20 milyon izleyiciye ulaştı

Halka açık olarak geçen cuma günü yapılan ilk oturumu ABD'de yaklaşık 20 milyon kişi canlı yayında izlemiş, ilk oturumda Kongre baskınında Trump'ın ciddi derecede rolü olduğu iddiaları öne çıkmıştı.

6 Ocak 2021 günü Washington'da toplanan ve başkanlık seçimlerinde hile yapıldığını iddia eden on binlerce Trump taraftarı, düzenlenen mitingin ardından Kongreye yürümüş, bu sırada polis barikatlarını aşarak Kongre binasına giren binlerce kişi binaya zarar vermiş, bazıları ise polisle çatışmıştı.

Olaylarda toplam 4 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişi de yaralanmış, Kongre baskını Ulusal Muhafızların binayı temizlemesiyle son bulmuştu.

Olayların ardından halkı isyana teşvik suçlamasıyla hakkında azil istemiyle soruşturma başlatılan Trump, Senatoda 13 Şubat 2021'de yapılan oylamada yeterli oya ulaşılamadığı için suçlamalardan aklanmıştı.

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Kaynak: AA

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