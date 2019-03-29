Son Dakika Haberleri: Trump, Es-Sisi'yi 9 Nisan'da Beyaz Saray'da Ağırlayacak

Trump, Es-Sisi'yi 9 Nisan'da Beyaz Saray'da Ağırlayacak

1 saat önce

– ABD Devlet Başkanı Donald Trump, Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah es-Sisi'yi Beyaz Saray'da ağırlayacak.

Trump, Es-Sisi'yi 9 Nisan'da Beyaz Saray'da Ağırlayacak, System.String[]
– ABD Devlet Başkanı Donald Trump, Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah es-Sisi'yi Beyaz Saray'da ağırlayacak.

Beyaz Saray'ın yaptığı açıklamaya göre ABD Başkanı Donald Trump, Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah es-Sisi'yi, İki ülke arasındaki stratejik ortaklığı güçlendirmek, askeri, ekonomik ve terörle mücadeledeki işbirliğini geliştirmek için 9 Nisan'da Beyaz Saray'da ağırlayacak.  

Açıklamada iki liderin, bölgesel ekonomik entegrasyonun geliştirilmesi ve devam eden fikir ayrılıklarına dikkat çekmek de dahil olmak üzere bölgedeki gelişmeler ve ortak çıkarlar üzerine konuşacağına değinildi. Ayrıca, Mısır'ın 'bölgesel istikrarın' simgesi olarak uzun süredir devam eden rolünden bahsedileceği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:43 Kaynak: DHA

Mısır, Donald Trump, Beyaz Saray, Dünya
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