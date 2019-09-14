Son Dakika Haberleri: Trump: Eski El Kaide lideri Usame bin Ladin'in oğlu Hamza bin Ladin düzenlenen operasyonda öldürüldü
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Trump: Eski El Kaide lideri Usame bin Ladin'in oğlu Hamza bin Ladin düzenlenen operasyonda öldürüldü

36 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Afganistan-Pakistan bölgesindeki operasyonda Usame bin Ladin'in oğlu Hamza bin Ladin'in öldürüldüğünü söyledi.

Trump: Eski El Kaide lideri Usame bin Ladin'in oğlu Hamza bin Ladin düzenlenen operasyonda öldürüldü, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Afganistan- Pakistan bölgesindeki operasyonda eski El Kaide lideri Usame bin Ladin'in oğlu Hamza bin Ladin'in öldürüldüğünü söyledi.

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Donald Trump, Afganistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 05:00 
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