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Trump, eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn için af çıkarmayı gözden geçirdiğini söyledi
30 dakika önce
ABD Başkanı Donald Trump, eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn için af çıkarmayı gözden geçirdiğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn için af çıkarmayı gözden geçirdiğini söyledi.
Michael Flynn, Trump, Beyaz Saray'a çıkmadan önce, Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) Rusya'nın ABD büyükelçisiyle ilgili konuşması hakkında yalan beyanda bulunduğunu itiraf etmişti.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 08:03
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