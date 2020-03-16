Trump, eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn için af çıkarmayı gözden geçirdiğini söyledi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Trump, eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn için af çıkarmayı gözden geçirdiğini söyledi - Son Dakika Dünya

Trump, eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn için af çıkarmayı gözden geçirdiğini söyledi

30 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn için af çıkarmayı gözden geçirdiğini söyledi.

Trump, eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn için af çıkarmayı gözden geçirdiğini söyledi, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn için af çıkarmayı gözden geçirdiğini söyledi.


Michael Flynn, Trump, Beyaz Saray'a çıkmadan önce, Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) Rusya'nın ABD büyükelçisiyle ilgili konuşması hakkında yalan beyanda bulunduğunu itiraf etmişti.

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Amerika Birleşik Devletleri, Michael Flynn, Donald Trump, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 08:03 
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