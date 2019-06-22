Son Dakika Haberleri: Trump, Esper'i savunma bakanlığına aday gösterecek
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Trump, Esper'i savunma bakanlığına aday gösterecek

1 saat önce

ABD Başkanı Trump, Savunma Bakan Vekili Shanahan'in yerine halen Kara Kuvvetleri Genel Sekreteri olarak görev yapan Mark Esper'i aday göstereceğini açıkladı.

Trump, Esper'i savunma bakanlığına aday gösterecek, System.String[]
ABD Başkanı Trump, Savunma Bakan Vekili Shanahan'in yerine halen Kara Kuvvetleri Genel Sekreteri olarak görev yapan Mark Esper'i aday göstereceğini açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 09:33 
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Ekonomi
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