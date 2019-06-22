Trump, Esper'i savunma bakanlığına aday gösterecek
1 saat önce
ABD Başkanı Trump, Savunma Bakan Vekili Shanahan'in yerine halen Kara Kuvvetleri Genel Sekreteri olarak görev yapan Mark Esper'i aday göstereceğini açıkladı.
ABD Başkanı Trump, Savunma Bakan Vekili Shanahan'in yerine halen Kara Kuvvetleri Genel Sekreteri olarak görev yapan Mark Esper'i aday göstereceğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 09:33
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