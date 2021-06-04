Üye Girişi
Trump: "Facebook'un kararı, 2020'deki hileli başkanlık seçimlerinde bize oy verenlere hakaret" - Son Dakika

Trump: "Facebook'un kararı, 2020'deki hileli başkanlık seçimlerinde bize oy verenlere hakaret"

04.06.2021 21:36
Trump:

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Facebook ve Instagram hesaplarının 7 Ocak 2023'e kadar açılmayacağı kararına tepki göstererek, "Facebook'un kararı, rekor sayıda 75 milyon kişiye ve 2020'deki hileli başkanlık seçimlerinde bize oy veren daha birçoğuna hakarettir" dedi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Facebook ve Instagram hesaplarının 7 Ocak 2023'e kadar açılmayacağı kararına tepki göstererek, "Facebook'un kararı, rekor sayıda 75 milyon kişiye ve 2020'deki hileli başkanlık seçimlerinde bize oy veren daha birçoğuna hakarettir" dedi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Facebook'un, hesaplarına yönelik yasaklamanın 2 yıl daha devam edeceği ve hesapların 7 Ocak 2023 tarihine kadar açılmayacağı açıklamasına tepki gösterdi. Facebook'un kararını açıklamasından birkaç dakika sonra Trump da Telegram hesabından açıklama yaparak, söz konusu kararın geçtiğimiz yıl yapılan başkanlık seçimlerinde kendisine oy verenlere "hakaret" olduğunu söyledi. Trump açıklamasında, "Facebook'un kararı, rekor sayıda 75 milyon kişiye ve 2020'deki hileli başkanlık seçimlerinde bize oy veren daha birçoğuna hakarettir. Bu sansür ve susturmanın yanlarına kalmasına izin verilmemeli. Eninde sonunda biz kazanacağız. Ülkemiz bu istismarı daha fazla kaldıramaz!" ifadelerini kullandı.

Facebook'tan Trump'ın hesaplarına 2 yıllık yasaklama

Sosyal medya platformu Facebook, Ocak ayında ABD Kongre Binası'na düzenlenen baskının sorumlusu olarak görülen Trump'ın Facebook ve Instagram hesaplarına yönelik yasaklamanın 2 yıl daha devam edeceğini ve hesapların 7 Ocak 2023 tarihine kadar açılmayacağını açıklamıştı. Açıklamada, Trump'ın hesaplarının yalnızca "kamu güvenliğine yönelik risk azaldığında" açılabileceği belirtilmiş, "Kamu güvenliğine yönelik ciddi bir risk olduğunu tespit edersek, kısıtlamayı belirli bir süre daha uzatacağız ve risk azalana kadar yeniden değerlendirmeye devam edeceğiz" ifadeleri yer almıştı. - WASHINGTON

Trump: Facebook'un kararı, 2020'deki hileli başkanlık seçimlerinde bize oy verenlere hakaret
Trump: Facebook'un kararı, 2020'deki hileli başkanlık seçimlerinde bize oy verenlere hakaret

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Facebook, Ocak, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Trump: 'Facebook'un kararı, 2020'deki hileli başkanlık seçimlerinde bize oy verenlere hakaret' - Son Dakika


Son Dakika

Tatil için Antalya'yı tercih eden güzel spiker Eva Murati'nin cesur pozlarına beğeni yağıyor Tatil için Antalya'yı tercih eden güzel spiker Eva Murati'nin cesur pozlarına beğeni yağıyor Erdoğan tüm detaylarıyla anlattı: Karadeniz'de bulunan 540 milyar metreküplük gaz 3 aşamada çıkarılacak Erdoğan tüm detaylarıyla anlattı: Karadeniz'de bulunan 540 milyar metreküplük gaz 3 aşamada çıkarılacak Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, heyecanla beklenen müjdeyi açıkladı: Karadeniz'de 135 milyar metreküp daha doğal gaz keşfettik Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, heyecanla beklenen müjdeyi açıkladı: Karadeniz'de 135 milyar metreküp daha doğal gaz keşfettik Hırsızlık amacıyla girdiği trafoda akıma kapılan şahıs, hayatını kaybetti Hırsızlık amacıyla girdiği trafoda akıma kapılan şahıs, hayatını kaybetti Meteoroloji uyardı! Hava sıcaklığı 4 derece birden düşecek Meteoroloji uyardı! Hava sıcaklığı 4 derece birden düşecek Eski yarbay Mehmet Alkan'a Devlet Bahçeli'ye hakaretten ceza Eski yarbay Mehmet Alkan'a Devlet Bahçeli'ye hakaretten ceza Musa Orhan'ın Musa Orhan'ın "özür dile" teklifini reddeden Ezgi Mola'nın hapis istemi sürüyor Serenay Sarıkaya, süper mini etekli pozlarıyla göz doldurdu! Serenay Sarıkaya, süper mini etekli pozlarıyla göz doldurdu!

Son Dakika Haberleri
17:32 Polisleri tehdit eden adam 1 yıl 12 ay hapis cezası aldı
17:29 TEM'de ticari araç ve kamyon çarpıştı! Feci kazada 1 ölü, 2 yaralı var
17:27 Taraftar oylarıyla belirlendi! Burak Yılmaz sezonun iyi futbolcusu seçildi
17:22 Darp edilip ayakkabılarını çaldırdı! Neymar'ın zor anları saniye saniye kameralarda
16:58 Musa Orhan'ın "özür dile" teklifini reddeden Ezgi Mola'nın hapis istemi sürüyor
16:28 TFF'nin belirlediği oyuncu teşvik primleri açıklandı!
16:24 Gece gündüz kaçabiliyorum! 12 kez cezaevinden kaçan adam TV kanalına konuştu
16:19 Serenay Sarıkaya, süper mini etekli pozlarıyla göz doldurdu!
16:14 Fenerbahçeliler, 'Haklıydık Kazandık' etiketi ile sosyal medyayı salladı
16:09 İktidar ve muhalefet metro inşaatında karşı karşıya geldi! Metro inşaatı toprakla dolduruldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TPAO Genel Müdürü arasında güldüren diyalog Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TPAO Genel Müdürü arasında güldüren diyalog         
21:11
Son doğal gaz keşfiyle birlikte 540 milyar metreküplük rezerv Türkiye'nin 12 yıllık ihtiyacını karşılayacak Son doğal gaz keşfiyle birlikte 540 milyar metreküplük rezerv Türkiye'nin 12 yıllık ihtiyacını karşılayacak         
20:48
Köpeğe tecavüz eden şahsın serbest bırakılmasına Aynur Aydın, gözyaşları içinde isyan etti Köpeğe tecavüz eden şahsın serbest bırakılmasına Aynur Aydın, gözyaşları içinde isyan etti         
20:26
Son Dakika: Türkiye'de 4 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 94 kişi vefat etti, 6 bin 169 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 4 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 94 kişi vefat etti, 6 bin 169 yeni vaka tespit edildi         
19:24
Deniz Naki, Almanya'da hakim karşısına çıktı! PKK'ya finansman sağladığından da şüpheleniliyor Deniz Naki, Almanya'da hakim karşısına çıktı! PKK'ya finansman sağladığından da şüpheleniliyor         
19:14
Yatırımcılar 15-16 Haziran tarihine odaklandı! Altın fiyatlarının kaderi Fed'in vereceği mesajlara bağlı Yatırımcılar 15-16 Haziran tarihine odaklandı! Altın fiyatlarının kaderi Fed'in vereceği mesajlara bağlı         
18:21
Üreticilere yönelik 150 milyonu aşkın destek ödemesi bugün hesaplarda olacak Üreticilere yönelik 150 milyonu aşkın destek ödemesi bugün hesaplarda olacak         
17:34
Oyunda tanıştığı kızı kaçıran 2 çocuk babası adam: Kötü yola düşmesin diye yaptım Oyunda tanıştığı kızı kaçıran 2 çocuk babası adam: Kötü yola düşmesin diye yaptım         
16:49
İktidar ve muhalefet metro inşaatında karşı karşıya geldi! Metro inşaatı toprakla dolduruldu İktidar ve muhalefet metro inşaatında karşı karşıya geldi! Metro inşaatı toprakla dolduruldu         
16:09
Karadeniz Ereğlisi için yeni müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak Karadeniz Ereğlisi için yeni müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak         
15:28
8 yaşındaki kardeşini öldürdü! Soğuk kanlı katil: Ben şimdi ne kadar hapis cezası aldım? 8 yaşındaki kardeşini öldürdü! Soğuk kanlı katil: Ben şimdi ne kadar hapis cezası aldım?         
15:10
Musa Orhan'ın dava açtığı Ezgi Mola'ya bir destek de Sedat Peker'den geldi! Musa Orhan'ın dava açtığı Ezgi Mola'ya bir destek de Sedat Peker'den geldi!         
14:47
Necati Şaşmaz'ın zikir görüntüleri ortaya çıktı! Kadiri tarikatı nedir, lideri kimdir? Necati Şaşmaz'ın zikir görüntüleri ortaya çıktı! Kadiri tarikatı nedir, lideri kimdir?         
14:32
Atık plastik ambalaj ithalatına yasak geldi! Türkiye 28 gün sonra kararı uygulayacak Atık plastik ambalaj ithalatına yasak geldi! Türkiye 28 gün sonra kararı uygulayacak         
13:43
Suriyeli genci feci şekilde dövüp, dere yatağında ölüme terk etmişlerdi! Mahkemedeki son sözleri ''Biz daha askerliğimizi yapmadık'' oldu Suriyeli genci feci şekilde dövüp, dere yatağında ölüme terk etmişlerdi! Mahkemedeki son sözleri ''Biz daha askerliğimizi yapmadık'' oldu         
11:21
Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı         
11:18
Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar         
10:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2021 21:49:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Trump: "Facebook'un kararı, 2020'deki hileli başkanlık seçimlerinde bize oy verenlere hakaret" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement