Trump, Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki için anlaşmaya vardığını duyurdu - Son Dakika

Trump, Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki için anlaşmaya vardığını duyurdu

10.12.2020 20:13
Trump, Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki için anlaşmaya vardığını duyurdu, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını ve Batı Sahra'da Fas'ın hakimiyetini tanıdıklarına dair bir bildirge imzaladığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını ve Batı Sahra'da Fas'ın hakimiyetini tanıdıklarına dair bir bildirge imzaladığını duyurdu.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün, Batı Sahra üzerinde Fas'ın hakimiyetini tanıdığımız bir bildiri imzaladım. Fas'ın ciddi, güvenilir ve gerçekçi özerklik teklifi, kalıcı barış ve refah için tek, kalıcı çözümdür." ifadesini kullandı.

Fas'ın 1777'de ABD'yi tanıdığını anımsatan Trump, bu nedenle de kendilerinin Batı Sahra üzerinde Fas'ın hakimiyetini tanıdıklarını kaydetti.

Trump, bugün başka bir "tarihi adım" attıklarını da aktararak "İki muhteşem dostumuz İsrail ve Fas Krallığı, tam diplomatik ilişki kurulması için anlaşmaya vardı. Bu, Orta Doğu'da barış için büyük bir atılım." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Fas Kralı ile telefonda görüştü

Beyaz Saray Sözcüsü Judd Deere'in yaptığı yazılı açıklamaya göre, Trump bugün Fas Kralı 6. Muhammed ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Trump, Batı Sahra üzerinde Fas'ın hakimiyetini tanıdığını bildirdi.

Kral 6. Muhammed de İsrail ve Fas arasında diplomatik ilişkilerin sürdürülmesi ve bölgesel istikrarın geliştirilmesi için ekonomik ve kültürel iş birliğinin genişletilmesi konusunda mutabık kaldı.

Trump, görüşmede, ABD ve Fas arasında uzun süredir var olan güçlü bağları ve Kral 6. Muhammed'in liderliğini övdü.

İki lider, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını da görüşürken, pandeminin ekonomik etkileri ile kritik bölgesel konulardaki ortak çıkarlar üzerindeki etkilerini ele alındı.

Trump, İsrail ve Arap ülkeleri arasında ara buluculuk yapıyor

İsrail, Trump'ın ara buluculuğuyla 15 Eylül'de Beyaz Saray'da yapılan törenle BAE ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme anlaşmaları imzalamıştı.

Trump, 23 Ekim'de yaptığı açıklamada ise Sudan'ın da İsrail'le ilişkilerini normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını belirtmişti.

Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de BM'nin ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu.

Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

Donald Trump, İsrail, Sahra, Fas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trump, Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki için anlaşmaya vardığını duyurdu - Son Dakika


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