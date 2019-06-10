Son Dakika Haberleri: Trump: Fed, Aralık ayında büyük bir hata yaptı
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Trump: Fed, Aralık ayında büyük bir hata yaptı

8 saat önce

Fed'in Aralık'taki faiz kararını eleştiren ABD Başkanı Trump, "Adil bir oyun alanı ortaya koymamız gerekli, ancak Fed bize çok fazla zarar veriyor" dedi.

Trump: Fed, Aralık ayında büyük bir hata yaptı, System.String[]
Fed'in Aralık'taki faiz kararını eleştiren ABD Başkanı Trump, "Adil bir oyun alanı ortaya koymamız gerekli, ancak Fed bize çok fazla zarar veriyor" dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:03 
Ekonomi
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