Trump: Fed, Aralık ayında büyük bir hata yaptı
8 saat önce
Fed'in Aralık'taki faiz kararını eleştiren ABD Başkanı Trump, "Adil bir oyun alanı ortaya koymamız gerekli, ancak Fed bize çok fazla zarar veriyor" dedi.
Fed
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:03
'in Aralık
'taki faiz kararını eleştiren ABD
Başkanı Trump
, "Adil bir oyun alanı ortaya koymamız gerekli, ancak Fed bize çok fazla zarar veriyor" dedi.
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