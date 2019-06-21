Son Dakika Haberleri: Trump: Fed Başkanı Powell faizi en kısa sürede düşürmeli
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Trump: Fed Başkanı Powell faizi en kısa sürede düşürmeli

57 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) BaşkanıJerome Powell'a faiz indirmesi yolundaki çağrısını yineledi.

Trump: Fed Başkanı Powell faizi en kısa sürede düşürmeli, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı
Jerome Powell'a faiz indirmesi yolundaki çağrısını yineledi.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile Beyaz Saray'daki görüşmesi sırasında gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Trump, "Powell faizi en kısa sürede düşürmelildir" dedi.
Trump, Fed toplantısı sonrası yapılan açıklamalara işaret ederek, "Fed üyeleri faizlerini düşüreceklerine işaret ettiklerini varsayıyorum, ancak bunu kısa süre içinde yapmalılar" dedi ve ekledi:
"Her zaman başarılı olamazsınız. Powell faizi en kısa sürede düşürmelildir. Ancak, her zaman kazanamazsınız. Er ye da geç doğru şeyi yapacak. Ne yapacağını bekleyip görelim."
 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 08:19 Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, Fed, Donald Trump, Ekonomi
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