Son Dakika Haberleri: Trump: fed başkanı powell istifa ederse, kendisini durdurmam
Son Dakika Ekonomi Haber

Trump: fed başkanı powell istifa ederse, kendisini durdurmam

10 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ile "mutlu olmadığını" söyledi ve "Eğer istifa ederse kendisini durdurmam" dedi.

Trump: fed başkanı powell istifa ederse, kendisini durdurmam, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ile "mutlu olmadığını" söyledi ve "Eğer istifa ederse kendisini durdurmam" dedi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, "Powell ile mutlu değilim; iyi bir iş çıkardığını da düşünmüyorum" diye konuştu.

Powell'ın istifa etmesini isteyip istemediğinin sorulduğu Trump, "İstifasını istiyor muyum? En iyisi şöyle söyleyeyim: Eğer istifa eder ise kendisini durdurmam" yanıtını verdi.

Powell, Cuma günü Jackson Hole'da yaptığı konuşmada Fed'in ABD ekonomisini sağlıklı tutmak için "uygun şekilde" hareket edeceğini ifade etmiş ancak faiz indirimlerinin Başkan Trump'ın istediği gibi bir seri olarak devam edeceği sinyali vermemişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Fed, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 08:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'li askere evlatlık verilen Adanalı genç, gerçek ailesini arıyor
Trump: johnson brexit'i gerçekleştirecek ABD ile Türkiye arasında yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı G-7 zirvesine Macron'un eşinin Trump'ı öpmesi damga vurdu!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 08:14:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trump: fed başkanı powell istifa ederse, kendisini durdurmam
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]