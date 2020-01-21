Trump: Fed faizleri çok hızlı artırdı, çok yavaş düşürdü - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Trump: Fed faizleri çok hızlı artırdı, çok yavaş düşürdü - Son Dakika Ekonomi

Trump: Fed faizleri çok hızlı artırdı, çok yavaş düşürdü

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Davos Zirvesi'nde yaptığı konuşmada bir kez daha ABD Merkez Bankası'nın faizleri "çok hızlı artırdığını ve çok yavaş indirdiğini" savundu ve "negatif faiz oranları" talebini yineledi.

Trump: Fed faizleri çok hızlı artırdı, çok yavaş düşürdü, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, Davos Zirvesi'nde yaptığı konuşmada bir kez daha ABD Merkez Bankası'nın faizleri "çok hızlı artırdığını ve çok yavaş indirdiğini" savundu ve "negatif faiz oranları" talebini yineledi.

İsviçre'nin Davos kentinde dünya liderlerinin bir araya geldiği Dünya Ekonomik Forumu'nda Trump, göreve geldiğinden beri hisse senedi piyasalarında görülen artışı yücelterek, yönetiminin "herkese fayda sağlayan" bir ekonomi modeli inşa ettiğini söyledi ve 21'inci yüzyıldaki Amerikan modelini, "işçi, vatandaş ve aile destekçisi" modellere bir örnek olarak sundu. Trump, Amerikan işgücünün yapay zeka, kuantum hesaplama ve 5G alanlarında eğitilmesine öncelik verilmesi gerektiğini savundu.

Pekin yönetimiyle 15 Ocak'ta imzalanan ticaret anlaşmasının ilk aşaması sonrası Trump ayrıca, Çin'le ilişkilerin "hiç olmadığı kadar iyi" olduğunu söyleyerek, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile olan kişisel ilişkisini de "olağanüstü" olarak tanımladı. Trump, Pekin'in ABD mal ve hizmetlerine 200 milyar dolar harcayacağını, anlaşmanın tamamen oluşturulması durumunda da bu rakamın "300 milyar dolara yaklaşabileceğini" öne sürdü. Çin ürünlerine uygulanan ek gümrük vergilerinin anlaşmanın ilk kısmının oluşturulabilmesi için gerekli olduğunu savunan Trump, anlaşmanın ikinci aşamasına yönelik müzakerelerin kısa süre içinde başlayacağını söyledi.

ABD başkanı ayrıca, "korkunç" Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nın (NAFTA) "harika" ABD-Meksika- Kanada Anlaşması'yla (USMCA) değiştirildiğini de ekledi.


Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Donald Trump, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:37 Kaynak: DHA
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