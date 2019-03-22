Trump: Fed'in Faiz Artırımları Ekonomik Büyümeyi Aksatıyor
27 dakika önce
– ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası'nı (Fed) faiz artırımlarıyla ülkenin ekonomik büyümesine müdahale etmekle suçladı ve Fed'in daha fazla sıkılaşmaya gitmemesini umduğunu söyledi.
– ABD
Başkanı Donald Trump
, ABD Merkez Bankası'nı (Fed
) faiz artırımlarıyla ülkenin ekonomik büyümesine müdahale etmekle suçladı ve Fed'in daha fazla sıkılaşmaya gitmemesini umduğunu söyledi. Fox
Business'a verdiği röportajda Trump, "Dünya yavaşlıyor fakat biz yavaşlamıyoruz" dedi ve ekledi:
"Faiz oranlarını arttıran ve nicel sıkılaşmaya giden birileri olmasaydı, ABD ekonomisi 2018 yılında yüzde 3.1 yerine yüzde 4.0 düzeyinde büyürdü."
Hafta başında Fed Merkezi Açık Piyasa Komitesi yılsonuna kadar politika faizini sabit tutmaya karar verdiğini ve 2019 büyüme öngörüsünü yüzde 2.1'e düşürdüğünü duyurmuştu. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:59 Kaynak: DHA
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