Trump : Fed'in faiz oranlarını artırması büyük bir hataydı

İsviçre'de düzenlenen Davos Zirvesi'ne katılan ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını yükseltmesinin erken verilmiş bir karar, "büyük bir hata" olduğunu vurguladı.

CNBC'ye konuşan Trump'a göre Fed faiz artırmasaydı Dow Jones endeksi 10,000 puan daha yukarıda olabilirdi.

Trump, Fed faiz oranlarını yükseltmeseydi ABD'nin büyüme oranının yüzde 4.0'e yaklaşabileceğini söyledi. Aynı zamanda 2019 yılında yaşanan yavaşlamanın; Boeing 737 MAX krizi, General Motors grevleri de dahil birçok faktöre bağlı olduğunu belirtti.

Fed faiz oranlarını 2017 ve 2018'de defalarca arttırmasının ardından, Trump'ın aylarca aralıksız olarak eleşytirilerinin ardından 2019'da faizleri üç kez indirdi.

Trump, zirvede yaptığı konuşmada kendi başkanlığı döneminde ABD ekonomisinin 19 trilyon dolar varlık yarattığını da ifade etti.