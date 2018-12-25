Trump: Fed sayı yapamayan bir golf oyuncusu
17 dakika önce
Trump'ın Fed'e yönelik eleştirileri sıklaşırken, Hazine Bakanlığı ile finansal regülatörlerin yetkilileri kriz görüşmesi yaptı.
Trump
'ın Fed
'e yönelik eleştirileri sıklaşırken, Hazine Bakanlığı ile finansal regülatörlerin yetkilileri kriz görüşmesi yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:03
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