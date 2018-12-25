Son Dakika Haberleri: Trump: Fed sayı yapamayan bir golf oyuncusu

Trump: Fed sayı yapamayan bir golf oyuncusu

17 dakika önce

Trump'ın Fed'e yönelik eleştirileri sıklaşırken, Hazine Bakanlığı ile finansal regülatörlerin yetkilileri kriz görüşmesi yaptı.

Trump: Fed sayı yapamayan bir golf oyuncusu, System.String[]
Trump'ın Fed'e yönelik eleştirileri sıklaşırken, Hazine Bakanlığı ile finansal regülatörlerin yetkilileri kriz görüşmesi yaptı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:03 

Fed, Donald Trump, Ekonomi
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