Trump, federal binaları hedef alan protestoculara sert tepki gösterdi - Son Dakika

ABD Başkanı Donald Trump, Portland kentinde devam devam ırkçılık ve polis şiddetine karşı düzenlenen sokak gösterilerinde federal binaların hedef alınmasına sert tepki göstererek, "Federal binaya vandallık yapan ya da zarar veren anarşistler, provokatörler ya da protestocular, son dönemde onayladığımız Heykeller ve Anıtlar Yasası kapsamında yargılanacaklar. Hapishanede en az 10 yıl" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Oregon eyaletinin Portland kentinde federal mahkeme binasının göstericiler tarafından ateşe verilmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Trump, Portland'daki federal mahkeme binasına veya bir eyaletimiz, şehrimizdeki herhangi bir federal binaya vandallık yapan ya da zarar veren anarşistler, provokatörler ya da protestocular, son dönemde onayladığımız Heykeller ve Anıtlar Yasası kapsamında yargılanacaklar. Hapishanede en az 10 yıl" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, açıklamalarına medyayı hedef alarak devam etti. "Sahte haber medyası, Portland ve Seattle protestocularını biraz turlamaya çıkmış harika, tatlı ve masum insanlar olarak göstermeye çalışıyor. "Aslında onlar hasta ve gözü dönmüş anarşist ve saldırganlar. Kolluk kuvvetlerimiz onları kolayca kontrol altına alır ancak o zaman da şehirlerimizi yok etmeye başlarlar" ifadelerini kullandı. Açıklamalarında Joe Biden'ın seçilmesi halinde ülkedeki durumun hiç olmadığı kadar kötü olacağını sözlerine ekleyen Trump, " açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Solun kuklası uykucu Joe Biden, kazanırsa piyasalar çökecek ve şehirler yanacak. Ülkemiz daha önce hiç olmadığı kadar acı çekecek. Virüsü yakında yeneceğiz ve Altın Çağ'a geçeceğiz, her zamankinden daha iyi"

ABD Başkanı Donald Trump, George Floyd'un öldürülmesi sonrasında başlayan protestolarla ilgili valiler ile gerçekleştirdiği görüşmenin ses kaydı basına sızmış. Valileri zayıf davranmakla suçlayan Başkan Trump, "İnsanları tutuklamalısınız, hareketlerini takip etmelisiniz, 10 yıl hapse atmalısınız" demişti.

Trump, geçen ay ülkedeki tarihi anıt ve heykellerin korunmasını öngören başkanlık kararnamesi imzalamıştı. - WASHINGTON