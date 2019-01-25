Son Dakika Haberleri: Trump: Federal Hükümeti 15 Şubat'a Dek Açık Tutacak Uzlaşmaya Varıldı
BBC

Trump: Federal Hükümeti 15 Şubat'a Dek Açık Tutacak Uzlaşmaya Varıldı

2 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede federal hükümeti 15 Şubat'a kadar açık tutacak bir uzlaşmaya varıldığını söyledi.

Trump: Federal Hükümeti 15 Şubat'a Dek Açık Tutacak Uzlaşmaya Varıldı, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, ülkede federal hükümeti 15 Şubat'a kadar açık tutacak bir uzlaşmaya varıldığını söyledi.

ABD Başkanı Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada "Federal hükümetin kapalı kalmasına son verecek ve yeniden açacak bir anlaşmaya vardığımızı duyurmaktan gururluyum." dedi.

Trump bu sırada iki partiden kongre üyelerinden oluşan bir komitenin ülkenin sınır güvenliği konusundaki ihtiyaçlarını tartışmak üzere toplanacağını belirtti.

Kongre kaynakları, anlaşmada Trump'ın Meksika sınırına duvar inşa etmek için istediği 5,7 milyar dolarlık bütçe fonunun bulunmadığını söylüyor.

Cumhuriyetçi Partili Başkan Trump, daha önce duvar için istediği parayı içermeyen herhangi bir anlaşmayı kabul etmeyeceğini söylemişti.

Ancak Temsilciler Meclisini kontrolleri altında tutan Demokrat Partililer, Trump'ın istediğini reddetmkişti.

Trump uzlaşma açıklamasını, federal hükümetin kapalı kalışının 35. gününde konuşan Trump,

ABD Başkanı etkilenen federal çalışanları "müthiş vatanseverler" diye tanımladı ve geriye dönük ödemelerini tamamen alacaklarını belirtti.

Federal hükümetin kapalı kalışından 800 bin kadar çalışanın etkilendiği sanılıyor.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:36 

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'ın Akıl Hocası Roger Stone Gözaltına Alındı ABD'de Hükümet Krizi Çözüldü

Devrilmek Üzere Olan Lüks Aracı Tutmak İsteyen İşçi, Aracın Altında Kalarak Can Verdi Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Hiçbir Koşulda İstifa Etmeyeceğim
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.1.2019 00:38:59. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trump: Federal Hükümeti 15 Şubat'a Dek Açık Tutacak Uzlaşmaya Varıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]