Son Dakika Haberleri: Trump: Federal Hükumetin Açılması İçin Anlaşmaya Vardık

Trump: Federal Hükumetin Açılması İçin Anlaşmaya Vardık

23 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, kapalı olan federal hükumetin, 15 Şubat'a kadar yeniden açılması konusunda Kongre ile geçici bir anlaşma sağladıklarını söyledi.

Trump: Federal Hükumetin Açılması İçin Anlaşmaya Vardık, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, kapalı olan federal hükumetin, 15 Şubat'a kadar yeniden açılması konusunda Kongre ile geçici bir anlaşma sağladıklarını söyledi.

 

"Hükümetin üç haftalığına açılması için fonlamaya dair düzenlemeyi imzalayacağım" diyen Trump, kamu çalışanlarının ücretlerini bir an önce almaları sağlayacağını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:05 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya
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