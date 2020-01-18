Trump, Florida'ya gitmek için Beyaz Saray'dan ayrıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trump, Florida'ya gitmek için Beyaz Saray'dan ayrıldı - Son Dakika

Trump, Florida'ya gitmek için Beyaz Saray'dan ayrıldı

13 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın helikoptere binmesi ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrılışı WASHINGTON - ABD Başkanı Donald Trump, Florida'ya gitmek için Beyaz Saray'dan ayrıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın helikoptere binmesi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrılışı WASHINGTON - ABD Başkanı Donald Trump, Florida'ya gitmek için Beyaz Saray'dan ayrıldı.

Trump, Florida'ya gitmek için Beyaz Saray'dan ayrıldı

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Beyaz Saray, Florida, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:39 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
8 yıl sonra ilk kez Cuma namazı kıldıran Hamaney'den Trump'a sert sözler: Soytarı ABD'de çığ felaketi: en az 1 ölü, çok sayıda kayıp Bayrampaşa'da palalı saldırgan dehşeti! Bacağından vurularak yakalandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 00:53:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Trump, Florida'ya gitmek için Beyaz Saray'dan ayrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]