Trump, Florida'ya gitmek için Beyaz Saray'dan ayrıldı - Son Dakika

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Trump, Florida'ya gitmek için Beyaz Saray'dan ayrıldı
13 dakika önce
ABD Başkanı Donald Trump'ın helikoptere binmesi ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrılışı WASHINGTON - ABD Başkanı Donald Trump, Florida'ya gitmek için Beyaz Saray'dan ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:39 Kaynak: AA
ABD Başkanı Donald Trump'ın helikoptere binmesi
ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrılışı WASHINGTON - ABD Başkanı Donald Trump, Florida'ya gitmek için Beyaz Saray'dan ayrıldı.
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