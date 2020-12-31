Trump, Florida ziyaretini erken bitirdi - Son Dakika

Trump, Florida ziyaretini erken bitirdi
31.12.2020 20:21
ABD Başkanı Donald Trump, Florida ziyaretini erken bitirerek yılbaşını geçirmek üzere Beyaz Saray'a döndü.
ABD Başkanı Donald Trump, Florida ziyaretini erken bitirerek yılbaşını geçirmek üzere Beyaz Saray'a döndü.
Noel tatilini geçirmek üzere 23 Aralık'ta gittiği Florida'da yeni yıla girmeye hazırlanan Trump, sürpriz şekilde bu sabah tatilini erken bitirerek başkent Washington DC'ye geçti ve yılbaşına Beyaz Saray'da girmeye karar verdi.
Amerikan basınına yansıyan haberlerde, Trump'ın Georgia'da 5 Ocak'ta yapılacak ikinci tur Senato seçimleri ve 6 Ocak'ta Kongrede başkanlık seçimlerinin sonucunu resmileştirecek oturumun detayları ile ilgilenmek üzere ziyaretini kısa kestiği belirtildi.
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