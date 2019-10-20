Son Dakika Haberleri: Trump G-7 Zirvesi'ni kendi otelinde düzenlemekten vazgeçti
Son Dakika Dünya Trump G-7 Zirvesi'ni kendi otelinde düzenlemekten vazgeçti

Trump G-7 Zirvesi'ni kendi otelinde düzenlemekten vazgeçti

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, 2020'de ABD'de düzenlenecek G-7 Zirvesi'nin Miami'deki kendi otelinde yapılmasından vazgeçtiğini duyurdu.

Trump G-7 Zirvesi'ni kendi otelinde düzenlemekten vazgeçti, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, 2020'de ABD'de düzenlenecek G-7 Zirvesi'nin Miami'deki kendi otelinde yapılmasından vazgeçtiğini duyurdu.


ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, medyanın ve Demokratların, bu konunun gereksiz yere fazlasıyla üstüne gittiğini savunarak, "Artık Miami'deki Trump National Doral'ı 2020'de yapılacak G-7 Zirvesi için düşünmüyoruz. Camp David de dahil derhal yeni yerler aramaya başladık." ifadelerini kullandı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Twitter, Miami, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 11:44 
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