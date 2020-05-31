Trump, G7 Liderler Zirvesi'ni Eylül ayına kadar erteledi - Son Dakika

Trump, G7 Liderler Zirvesi'ni Eylül ayına kadar erteledi

ABD Başkanı Donald Trump, Haziran ayında düzenlenmesi planlanan G7 Liderler Zirvesi'ni Eylül ayına kadar ertelediğini ve üye ülkelere Rusya, Avustralya, Güney Kore ve Hindistan'ın da eklenmesini istediğini ifade etti.

Trump, G7 Liderler Zirvesi'ni Eylül ayına kadar erteledi, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, Haziran ayında düzenlenmesi planlanan G7 Liderler Zirvesi'ni Eylül ayına kadar ertelediğini ve üye ülkelere Rusya, Avustralya, Güney Kore ve Hindistan'ın da eklenmesini istediğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) ve Space X'in "Crew Dragon" isimli uzay mekiğiyle ilk insanlı uçuş denemesi töreninin ardından uçakta gazetecilere G7 Liderler Zirvesi'ne yönelik açıklamalarda bulundu. Trump, "Zirveyi Eylül'e kadar erteliyorum" diyerek G7 Liderler Zirvesi'ni ertelediğini duyurdu. Trump ayrıca ABD, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve İngiltere'den oluşan gruba Rusya, Hindistan, Güney Kore ve Avustralya'nın da eklenmesini istediğini dile getirdi. Trump, "G7'nin dünyada olanları düzgün bir şekilde temsil ettiğine inanmıyorum. Bu ülkeler grubu miladını doldurdu" ifadelerini kullandı.

Trump, G7 toplantısının Eylül ayında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul görüşmelerinin yapıldığı dönemde gerçekleşebileceğini belirtti. - WASHINGTON

Donald Trump, Eylül, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.05.2020 10:16 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Trump, G7 Liderler Zirvesi'ni Eylül ayına kadar erteledi - Son Dakika

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'un Fethi'ne işgal diyenlere sert tepki: Kendini bilmezler Soylu, 12 Nisan'da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor Bakan Koca "Dilek hemşirenin beyin ölümü gerçekleşti" haberlerini yalanladı 500 lira karşılığında intihardan vazgeçen genç, sokağa çıkma yasağını deldiği 3 bin 150 lira ceza ödedi Tüm dünya neden SpaceX'i konuşuyor? Olayın perde arkasında "ABD-Rusya çekişmesi" var 9 yerinden bıçaklanan kadının "eski koca" feryadı yürek sızlattı: Bu sefer öldürecek ABD'deki gösterilerde Beşiktaş ile ilgili yazılan duvar yazısı dikkat çekti Rahatına düşkün "sosyete tavuk" sandalyeden başka yerde yumurtlamıyor Ramazan Bayramı için Kastamonu'ya giden bir ailede koronavirüs çıkınca tüm köy karantinaya alındı Son dakika: Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırının faili yakalandı Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı! "Koronaya iyi geliyor" denilen ilaç Türkiye'de yasaklanabilir ABD'de yağmacı protestoculara karşı dükkanını kılıçla koruyan adam linç edildi ABD'de ordu birlikleri, protestoların arttığı Minneapolis'e girdi Kayseri'de bir çift, arabalı düğün ile dünyaevine girdi
Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Max Kruse'ye 3 Bundesliga ekibi talip oldu Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Max Kruse'ye 3 Bundesliga ekibi talip oldu         
17:15
Hadımköy Prof. Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi Hizmete açıldı! İşte özellikleri Hadımköy Prof. Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi Hizmete açıldı! İşte özellikleri         
16:59
Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı Tayfun Korkut: Sarı lacivertli kulüple ile görüşmedim Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı Tayfun Korkut: Sarı lacivertli kulüple ile görüşmedim         
16:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'un Fethi'ne işgal diyenlere sert tepki: Kendini bilmezler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'un Fethi'ne işgal diyenlere sert tepki: Kendini bilmezler         
16:29
Beşiktaşlı Dorukhan Toköz Fenerbahçe iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi Beşiktaşlı Dorukhan Toköz Fenerbahçe iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi         
16:27
Atletico Madrid'in Kolombiyalı yıldızı Santiago Arias Galatasaray'a geliyor Atletico Madrid'in Kolombiyalı yıldızı Santiago Arias Galatasaray'a geliyor         
16:05
Kadın milletvekili karantina kurallarını hiçe saydı! Olayın ardından 'yasak aşk' çıktı Kadın milletvekili karantina kurallarını hiçe saydı! Olayın ardından 'yasak aşk' çıktı         
15:57
5 kişinin öldüğü silahlı aile kavgasına ilişkin 2 zanlı yakalandı 5 kişinin öldüğü silahlı aile kavgasına ilişkin 2 zanlı yakalandı         
15:53
11 dünya rekoru kıran Olimpiyat efsanesi sprinter Bobby Morrow yaşamını yitirdi 11 dünya rekoru kıran Olimpiyat efsanesi sprinter Bobby Morrow yaşamını yitirdi         
15:35
Soylu, 12 Nisan'da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı Soylu, 12 Nisan'da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı         
15:33
ABD'deki protestolara dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous da dahil oldu! Polis telsizlerini ele geçirdiler ABD'deki protestolara dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous da dahil oldu! Polis telsizlerini ele geçirdiler         
15:06
Paris Saint Germain, 50 milyon euro ödeyerek Icardi'nin bonservisini aldı Paris Saint Germain, 50 milyon euro ödeyerek Icardi'nin bonservisini aldı         
14:57
Son Dakika: Marmaray ve Başkentray seferleri yarın saat 06.00'da başlıyor Son Dakika: Marmaray ve Başkentray seferleri yarın saat 06.00'da başlıyor         
14:39
Son dakika: Erdoğan, Son dakika: Erdoğan, "Bu hassasiyetlere uyarsak salgının hortlamasının önüne geçeriz" dedi ve 3 madde sıraladı         
14:38
Milyoner'de 'Gardırop Fuat' sorusunu gören yarışmacı 3 joker hakkını birden kullandı Milyoner'de 'Gardırop Fuat' sorusunu gören yarışmacı 3 joker hakkını birden kullandı         
14:32
Nesli tükenme tehlikesinde olan vaşak araç çarpması sonucu öldü Nesli tükenme tehlikesinde olan vaşak araç çarpması sonucu öldü         
14:30
ABD'deki gösterilerde Beşiktaş ile ilgili yazılan duvar yazısı dikkat çekti ABD'deki gösterilerde Beşiktaş ile ilgili yazılan duvar yazısı dikkat çekti         
14:13
Azerbaycan'da şehre inen bozayı uyuşturucu iğneyle sakinleştirildi Azerbaycan'da şehre inen bozayı uyuşturucu iğneyle sakinleştirildi         
13:58
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen alacak Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen alacak         
13:54
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Tuncay Şanlı: Fenerbahçe'de göreve hazırım Fenerbahçe'nin eski yıldızı Tuncay Şanlı: Fenerbahçe'de göreve hazırım         
13:41
Sağlık Bakanlığı, kontrollü sosyal hayat döneminde restoranlarda ve kafelerde uygulanacak kuralları açıkladı Sağlık Bakanlığı, kontrollü sosyal hayat döneminde restoranlarda ve kafelerde uygulanacak kuralları açıkladı         
13:38
Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor         
13:27
ABD'de eylemcilerin bir kargo şirketine ait tırı yağmalaması kamerada ABD'de eylemcilerin bir kargo şirketine ait tırı yağmalaması kamerada         
13:14
Bakan Koca Bakan Koca "Dilek hemşirenin beyin ölümü gerçekleşti" haberlerini yalanladı         
13:12
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Avrupa engeli kalktı Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Avrupa engeli kalktı         
12:59
Trump karşıtı ünlü model Chrissy Teigen, tutuklanan protestocular için 200.000 dolar kefalet bağışladı Trump karşıtı ünlü model Chrissy Teigen, tutuklanan protestocular için 200.000 dolar kefalet bağışladı         
12:46
ABD, protestolara katılan ABD, protestolara katılan "Batman" kostümlü eylemciyi konuşuyor         
12:38
Son Dakika: Binbaşı Zafer Akkuş'u şehit eden 'Kendal' kod adlı terörist öldürüldü Son Dakika: Binbaşı Zafer Akkuş'u şehit eden 'Kendal' kod adlı terörist öldürüldü         
12:25
ABD'de devam eden protestolarda bir gazeteci gözünden vuruldu ABD'de devam eden protestolarda bir gazeteci gözünden vuruldu         
12:19
Rahatına düşkün Rahatına düşkün "sosyete tavuk" sandalyeden başka yerde yumurtlamıyor         
12:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2020 17:21:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trump, G7 Liderler Zirvesi'ni Eylül ayına kadar erteledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]