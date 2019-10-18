Trump, G7 zirvesini otelinde düzenleyecek
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Gafları ve verdiği tepkilerle tanınan ABD Başkanı Donald Trump, bu kez bir ilke imza atacak ve tarihte ilk kez bir G7 toplantısını kendi otelinde düzenleyen başkan unvanına erişecek.
Gafları ve verdiği tepkilerle tanınan ABD Başkanı Donald Trump, bu kez bir ilke imza atacak ve tarihte ilk kez bir G7 toplantısını kendi otelinde düzenleyen başkan unvanına erişecek.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:07
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