Son Dakika Haberleri: Trump, G7 zirvesini otelinde düzenleyecek
Son Dakika Ekonomi Trump, G7 zirvesini otelinde düzenleyecek

Trump, G7 zirvesini otelinde düzenleyecek

41 dakika önce

Gafları ve verdiği tepkilerle tanınan ABD Başkanı Donald Trump, bu kez bir ilke imza atacak ve tarihte ilk kez bir G7 toplantısını kendi otelinde düzenleyen başkan unvanına erişecek.

Trump, G7 zirvesini otelinde düzenleyecek, System.String[]

Gafları ve verdiği tepkilerle tanınan ABD Başkanı Donald Trump, bu kez bir ilke imza atacak ve tarihte ilk kez bir G7 toplantısını kendi otelinde düzenleyen başkan unvanına erişecek.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:07 
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