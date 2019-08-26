Son Dakika Haberleri: Trump: gelecek g7 toplantısını golf sahamda yapalım
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Trump: gelecek g7 toplantısını golf sahamda yapalım

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump 2020 yılının G7 Zirvesi'nin Miami'deki mülklerinden birinin golf sahasında düzenlenmesini teklif etti.

Trump: gelecek g7 toplantısını golf sahamda yapalım, System.String[]

– ABD Başkanı Donald Trump 2020 yılının G7 Zirvesi'nin Miami'deki mülklerinden birinin golf sahasında düzenlenmesini teklif etti.

Fransa'nın Biarritz kentinde gerçekleştirilen G7 Zirvesi'nde konuşan ABD Başkanı Donald Trump, gelecek sene düzenlenecek zirvenin ABD'nin Florida eyaletindeki Miami kentinde bulunan Trump National Doral Golf Resort'un golf sahasında yapılmasını teklif etti. Golf sahasının Miami havalimanına beş dakika mesafede olduğunu ve bölgenin"harika" olduğunu belirten Trump, nihai kararın henüz verilmediğini ancak henüz daha uygun bir mekan seçeneği gösterilmediğini söyledi.

Trump ayrıca, İran Dışişleri Bakanı Cevad Muhammed Zarif'in Pazar günü Biarritz'e gelmesine gönderme yaparak, zirvenin Miami'de düzenlenmesi durumunda davetsiz misafirlerin de olmayacağını ekledi.

- İstanbul

Donald Trump, Miami, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 05:45 Kaynak: DHA
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